"Пас към миналото": Шампионът, който пожертва себе си, за да избави 20 човешки живота от смъртта

13-кратен европейски шампион, 17-кратен световен шампион и 11-кратен световен рекордьор - така накратко можем да синтезираме успехите на арменеца Шаварш Карапетян в дисциплината подводно плуване. Нито един медал или рекорд обаче няма стойността на най-големия подвиг в живота на този Човек. Подвиг, с който Карапетян пожертва себе си, за да спаси 20 човешки живота, създавайки една от най-великите спортни истории...

За Карапетян утрото на 16 септември 1976 година започва като всяка друга сутрин - с изтощителна тренировка край водохранилището в Ереван. Той и неговият брат Камо не подозират, че тази дата ще преобърне живота им. Преминавайки покрай водохранилището, Шаварш и брат му стават свидетели на ужасяваща гледка: тролейбус, пълен с пътници, излита от пътя и се потапя в студените води на язовира.

Шофьорът на тролейбуса губи контрол над превозното средство, а 92-ма души бавно потъват към дъното на водохранилището. Без дори да се замисли, Шаварш скача в тъмните и ледени води, докато неговият брат го чака на повърхността, за да помага с ваденето на спасените. Задачата обаче не е толкова лесна, особено когато паниката вземе превес над разума...

В бързината да помогне на хората Шаварш се гмурка без да извърши хипервентилация - техника от няколко дълбоки вдишвания, чрез която опитните гмуркачи могат да изкарат под вода до четири минути. Видимостта във водата е почти нулева, тъй като самият тролей е обгърнат от гъст облак тиня. Това обаче не спира Карапетян да стигне до тролейбуса и да разбие задния прозорец със серия от ритници.

Счупването на прозореца е с цената на сериозни прорезни рани по краката. Болката обаче е притъпена от адреналина, а Шаварш започва да вади хора от потъналия тролейбус. В продължение на повече от 20 минути Карапетян влиза отново и отново под водата, за да вади хора, попаднали във водния капан. Накрая извадените са 46, от тях оцеляват 20.

Шаварш Карапетян не спира да вади хора, докато самият той не изпада в безсъзнание. Плувецът остава без кислород и единствено това го спира да продължи да вади човешки животи от бездната. Неговият подвиг почти отнема живота му. Множеството порязвания по тялото му водят до заразяване на кръвта, тъй като в езерото се изхвърляли фекални води. Той е приет в болница с двустранна бронхопневмония, а лекарите едва го спасяват от смъртта.

След повече от месец в болница Шаварш Карапетян се завръща към живота, но отвътре е изяждан от угризения, че не е спасил повече хора. "Всеки път анализирам случая така, както спортистите анализират ефективността на своето представяне. Осъзнавам колко грешки допуснах. Ако не бяха те, вероятно щях да спася повече хора...", споделя Шаварш години след инцидента.

