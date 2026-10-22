Поредна българска федерация работи без финансиране от Министерството на младежта и спорта

Ръководството на Българската национална федерация по карате (БНФК) се оплака от липсата на всякаква комуникация и диалог с министъра на младежта и спорта Енчо Керязов и опроверга думите му в скорошно интервю пред БНТ. Наскоро Керязов постави централата в списъка с останалите родни институции, които изпитват сериозни финансови нарушения и са подадени на прокуратурата. Президентът Николай Цанев категорично заяви, че подобна информация му е непозната.

Федерацията по карате се противопостави на думите на Енчо Керязов

След това Цанев подчерта успехите на българското карате през последната година, които са постигнати без никакво финансиране от страна на Министерството на спорта. Той заяви, че думите на Керязов са били "капката, която преляла чашата", тъй като федерация многократно се е опитвала да проведе разговор с него. Цанев започна пресконференцията си с думите: "Поводът за днешната среща е липсата на всякаква комуникация и диалог с министъра на младежта и спорта Енчо Керязов. Капката, която преля чашата, беше интервю в национална медия, в което бяхме привлечени към една група спортове, която ние наистина смятаме, че сме доста далеч от тях и не спадаме в тази категория."

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"Не смятам, че сме някакъв финансов заложник или престъпник, за да бъдем пришивани към една група федерации и спортове, които наистина имат сериозни проблеми. Беше организирана проверка, на която ние откликнахме с документацията и с всичко останало, с която сме абсолютно съгласни. Това е стандартна процедура, която всяка година се прави. Даваме си отчетите и на база на тези отчети Министерството решава, кои разходи да признае, кои да не признае. Съответно, всяка федерация е длъжна да възстанови средствата, които не са разходвани или не са признати, за да може да бъде допусната за следващия бюджет.

Ние нямаме проблем с това и не смятаме, че това се е случило всяка година. Имали сме доста по-сериозни суми, които трябва да възстановим предходни години. Така че не мисля, че попадаме в някаква графа на престъпници или сериозни финансови нарушители. Мога да покажа входящите номера на нашите писма към Министерството на спорта, на които ние сме искали срещи, искали сме диалог, искали сме да направим най-доброто за спорта, за да може да функционираме нормално. Капката, която преля чашата, беше казано в това интервю, че сме една от федерацията, която има най-сериозни финансови нарушения, че е дадена е на прокуратурата и т.н. Ние не знаем дали сме дадени на прокуратурата, защото не сме уведомени", добави той.

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