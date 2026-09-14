Весела Лечева подкрепи олимпийско завръщане за спорт, който има български шампион

Председателят на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева е подкрепила завръщането на каратето в олимпийската програма. Това се е случило по време на среща с президента на Световнафа федерация по карате (WKF) Антонио Еспинос Ортуета. Ръководителят е на посещение с София, като част от него е била именно срещата с Лечева, на която са присъствали още олимпийксата ни шампионка по карате Ивет Горанова и министърът на младежта и спорта Енчо Керязов.

Весела Лечева: "Това е важна мисия"

Ето какво каза Антонио Еспинос Ортуета по повод завръщането на каратето на олимпийската сцена: "Нашият спорт се бори за това отново да се върне в олимпийската програма за Игрите в Бризбейн 2032 г. Ще разчитаме и на Българския олимпийски комитет за подкрепа". От своя страна Весела Лечева допълни: "За БОК това е важна мисия не само заради нашата олимпийска шампионка, но и заради факта, че хиляди деца тренират този спорт". Лечева направи сравнение с паралелния гигантски слалом, който беше под съмнение за следващите Олимпийски игри, но благодарение на подкрепа от самите спортисти и различните федерации, остана в програмата.

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Весела Лечева подкрепя Ивет Горанова

Весела Лечева подкрепи още самата Ивет Горанова, която има шанс да участва в международните структури на каратето. Според Лечева за България е важно да има представители в световните организации, тъй като това би донесло много дивиденти не само на представителя, а и на цялата страна.

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