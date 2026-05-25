Изключителен успех! 20-годишна българка стана вицешампион на Европа в каратето

Младата надежда на българското карате Теодора Цанева постигна изключителен успех в кариерата си, след като спечели сребро от Европейското първенство за жени във Франкфурт. Тя успя да стигне до големия финал в категория до 50 килограма, където отстъпи на Ема Сгардели с 1:5 точки. Така Теодора остана със сребърен медал, затвърждавайки отличната си форма, която демонстрираше в последните години.

Теодора Цанева е втора в Европа

Цанева спечели първа точка в двубоя, но след това хърватката ѝ направи две успешни атаки, обърна резултата и взе титлата. По пътя си до финала възпитаничката на треньорката Бояна Стефанова записа четири поредни победи. "Успехът за българското карате е изключителен като със спечеления медал България се нареди на 9-то място в класирането от общо 50 държави, които участваха на първенството на Стария континент", написаха от федерацията по карате.

Голямата мечта на Теодора Цанева е да стане световна шампионка, а ако това се случи, тя ще донесе историческа първа световна титла за България в този спорт. Най-близо до такъв триумф бе олимпийската шампионка Ивет Горанова, която обаче също не е печелила злато от световно първенство. Като девойка Цанева на няколко пъти бе начело на световната ранглиста, а сега вече е устремена към големи успехи при жените.

Миналата година Цанева спечели квота за Световното първенство за жени, но не успя да стигне до 1/8-финалите.