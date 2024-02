Red Bull Can You Make It предизвиква приключенци през 2024-та

Red Bull с радост обявява завръщането на едно от най-вълнуващите събития - Red Bull Can You Make It. Това уникално предизвикателство кани отбори от по 3-ма човека на възраст 18 и 24 години от цял свят да изпробват уменията, креативността и духа си в едно невиждано досега пътешествие. Те ще имат 7 дни да прекосят Европа, като използват само Red Bull като разменна монета.

Предизвикателството:

Red Bull Can You Make It е необикновено състезание, в което 200 избрани отбора от по трима човека ще имат на разположение седем дни, за да пътуват из цяла Европа, използвайки само Red Bull като разменна монета. Без пари в брой, без лични телефони и без лични превозни средства. Само техния ум, енергия и стратегия, съчетани със щедростта на непознати и силата на социалните медии, за да се ориентират, разменят и изпълняват различни предизвикателства.

Маршрутът:

Тази година приключението обхваща няколко европейски града, започвайки от Будапеща, Амстердам, Милано, Барселона или Копенхаген, и завършвайки с грандиозен финал в Берлин. По пътя си отборите ще се изправят пред различни контролни пунктуве, където ще поемат предизвикателства, ще споделят опита си и ще печелят точки, които могат да ги приближат до победата.

Наградата:

Залогът е голям, а наградите - още по-големи. Печелившият отбор ще спечели ексклузивно, уникално преживяване, подсигурено от Red Bull, което ще отбележи тяхната изобретателност, решителност и приключенски дух. Допълнителни подробности за голямата награда ще бъдат разкрити по-близо до събитието.

Как да участвате:

Red Bull кани всички приключнци между 18 и 24 години да сформират отбори от по трима души и да кандидатстват за място в това незабравимо приключение. Кандидатурите са вече отворени и приключват на 31-ви март. Отборите ще бъдат избрани въз основа на креативността, ентусиазма и представянето на причините, поради които трябва да бъдат избрани да участват в това несравнимо предизвикателство.

За Red Bull Can You Make It?

Red Bull Can You Make It отправя предизвикателство и празнува приключенския дух на младежите, като насърчава работата в екип, креативността и изобретателността. От създаването си досега стотици ученици от цял свят са приели предизвикателството, създавайки незабравими спомени и истории, които остават за цял живот.

Присъединете се към нас:

Проследете пътуването, подкрепяйте любимите си отбори и преживейте приключението чрез нашите актуализации на живо и репортажи на уебсайта и каналите на Red Bull Can You Make It? За повече информация относно това как да кандидатствате, да участвате или просто да се присъедините към вълнението, посетете https://www.redbull.com/bg-bg/events/red-bull-can-you-make-it-bulgaria/