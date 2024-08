С брутален финален спринт: Сифан Хасан спечели олимпийския маратон за трети медал от Париж! (ВИДЕО)

Нидерландската атлетка в дългите бягания Сифан Хасан стори нещо феноменално на Париж 2024, след като спечели златото в маратона с нов олимпийски рекорд - трети медал за нея от тези Игри. Победата ѝ дойде след брутален финален спринт - и то едва 37 часа след състезанието на 10 000 метра, където Хасан спечели бронзово отличие.

След като спечели бронзови отличия на 5000 и 10 000 метра, Хасан се прицели в нов медал и в маратона. Въпреки краткото време за въстановяване от дистанцията на 10 000 метра, Хасан успя да се мобилизира и да избяга 42-километровата дистанция за време 2 часа, 22 минути и 55 секунди, като ѝ останаха сили и за финален спринт.

Magnificent... Sifan Hassan of the Netherlands claimed victory in the women's marathon, finishing in two hours, 22minutes and 55 seconds, setting a new Olympic record.

Това е първото в историята на Нидерландия злато в олимпийския маратон. На второ място се класира Тигст Асефа от Етиопия, на 3 секунди след Хасан, като двете се бориха за победата почти до последния метър и дори се стигна до бутане между тях. Хелън Обири от Кения взе бронза с 2:23:10 часа.

WOW What a camera angle from the crowd, of that epic sprint to the finish line of the Women's Marathon



Sifan Hassan & Tigist Assefa bumping together trying to finish first after 2+ Hours of running



pic.twitter.com/iwtENZKkoO