Скръбна вест в семейството на Мохамед Али!

По-малкият брат на легендарния боксьор Мохамед Али - Рахаман Али, е починал на 1 август на 82-годишна възраст. Скръбната вест съобщиха от Центъра "Мохамед Али“. Рахаман, известен и като Руди, е роден на 18 юли 1943 г., той също поема по пътя на бокса и води професионална кариера между 1964 и 1972 г. След края на спортната си кариера често пътува и тренира заедно с брат си.

Почина братът на Мохамед Али

През 2014 г. покойният издава автобиографията That’s Muhammad Ali’s Brother! My Life on the Undercard, а през 2019 г. публикува и My Brother, Muhammad Ali – The Definitive Biography, в която разказва подробно за живота на брат си. Професионалната му кариера е далеч по-скромна от тази на Касиус Клей (Мохамед Али), но в никакъв случай не може да се квалифицира като разочароваща.

Statement from the Muhammad Ali Center on the passing of Rahaman Ali, who died at the age of 82 on August 1, 2025: pic.twitter.com/KtTXpGXraB — Muhammad Ali Center (@AliCenter) August 2, 2025

Като професионален боксьор Рахаман Али печели 14 двубоя, губи 3 и има едно равенство. В кариерата си той нокаутира седем противници и веднъж е нокаутиран. След няколко поредни загуби се оттегля от професионалния бокс. Рахаман винаги е бил верен поддръжник на Центъра на Мохамед Али.

"Не може да се разкаже историята на Мохамед, без да се спомене Рахаман“, заявява в изявление президентът и главен изпълнителен директор на Центъра "Мохамед Али“ Девон Холт. "Той беше един от най-постоянните източници на подкрепа за Мохамед по време на кариерата му и връзката им беше истински пример за това какво означава да бъдеш "пазител на брат си“, завършва той.

