Формула 2 обяви календара за 2027 година: Големи изненади и нови дестинации за Никола Цолов

Формула 2 официално представи календара си за сезон 2027. Надпреварата, в която се състезава и българският пилот Никола Цолов, ще включва 14 кръга на четири континента. Програмата запазва голяма част от познатите трасета, но включва и две нови дестинации. Истанбул и Мексико Сити ще приемат за първи път стартове от Формула 2 през октомври 2027 г., докато Монреал остава част от календара след успешния си дебют през настоящия сезон.

Истанбул и Мексико Сити влизат за първи път в календара

Кампанията през 2027 г. ще стартира през март на пистата „Сахир“ в Бахрейн, където Формула 2 отново ще бъде част от състезателния уикенд на Формула 1. След това колоната се отправя към Саудитска Арабия за старт в Джида, а следват Мелбърн в Австралия и Монреал в Канада.

Европейската част от сезона ще започне през юни с едно от най-емблематичните състезания в календара - Монако. През юли предстоят два класически старта - Великобритания и Австрия. След тях шампионатът ще излезе в лятна пауза. Втората половина на сезона ще предложи изключително натоварена програма.

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Голямата промяна за сезона ще бъде дебютът на Истанбул. Формула 2 ще се състезава на пистата, която се завръща и в календара на Формула 1. Веднага след Турция шампионатът ще се пренесе в Мексико Сити. Включването на мексиканската столица беше потвърдено по време на специална пресконференция с участието на изпълнителния директор на Формула 2 Бруно Мишел, министъра на туризма на Мексико Сити Алехандра Фраусто, промоутъра Федерико Гонсалес Компеан и пилотите Рафаел Виягомес и Ноел Леон.

Двете нови дестинации ще запълнят част от досегашната голяма пауза преди финалните два кръга и ще направят разпределението на сезона по-балансирано. Последните два кръга ще се проведат през декември. Първо Формула 2 ще посети Лусаил в Катар, а седмица по-късно шампионатът ще приключи в Абу Даби.

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