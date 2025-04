"Щеше да се самоубие, ако беше останал в Ред Бул"

Уволнението на Лиам Лоусън от страна на Ред Бул поражда огромни въпросителни около методите на "биковете". Както е известно, новозеландецът ще се завърне в екипа на Рейсинг Булс след шокиращия си дебют за Ред Бул в първите два кръга от сезон 2025 във Формула 1. Юки Цунода, който преди три месеца бе смятан за недостатъчно силен психически, за да се състезава редом до Макс Верстапен, изглежда е претърпял внезапна реабилитация и сега ще партнира на световния шампион в предстоящата Гран при на Япония.

Реакцията на света на Формула 1 на внезапното отстраняване на Лоусън от страна на Ред Бул беше разнообразна, като някои легенди на спорта определиха действията на отбора като страхливи, некомпетентни и достойни за съжаление. Други смятат, че Ред Бул просто е взел грешно решение и не е дал достатъчно време на Лиам, който ще се възползва от продължителната си работа в Рейсинг Булс.

Сега, след като Лоусън бе понижен толкова брутално и стана първият пилот, който бе уволнен само след два уикенда, душевното състояние на новозеландеца бе поставено под въпрос не от друг, а от най-близкия му партньор Тони Куин. Той е свързан с Лоусън през по-голямата част от младежката му състезателна кариера. Според Куин връщане в RB е добър ход за Лоусън, защото, ако беше останал в Ред Бул Рейсинг сигурно е "щял да се самоубие".

"Всъщност смятам, че това ще е добре за него", казва Куин пред австралийското издание Speedcafe. "Ако беше продължил още един кръг, пак с трудности в представянето, мисля, че Лиам щеше да е близо до самоубийството, честно казано."

