След скандално видео: 3-кратна олимпийска шампионка пропуска Париж 2024

Трикратната олимпийска шампионка в конната езда Шарлот Дюжарден бе дисциплинарно наказана и ще пропусне Олимпийските игри в Париж. Причината е скандално видео, появило се в мрежата, на което се вижда как Шарлот удря кон.

Дюжарден, която има три олимпийски титли и сребърен и два бронзови олимпийски медала, призна, че тя е жената от видеото. Самата тя поиска правата ѝ да бъдат временно спрени, осъзнавайки, че това, което е направила, не кореспондира с етичните норми в ездата.

"Случилото се е съвсем необичайно за мен и не показва моето отношение към конете. Въпреки това, нямам извинение. Засрамена съм", сподели Дюжарден. Тя е една от двете най-успешни британски олимпийки, заедно с колоездачкат Лора Кени.

39-годишната Дюжарден се готвеше да атакува четвърта олимпийска титла в Париж, за да се превърне еднолично в най-успешната олимпийка на Великобритания. Това обаче няма да стане, след като състезателните ѝ права бяха спрени за период от шест месеца.

CAUTION- UPSETTING This is part of the video - you can hear the determined lash of the whip torturing the poor horse. Charlotte Dujardin should never be let near an animal again and she should be stripped of all Olympic Medals. pic.twitter.com/8Szy17jjlO