Станка Златева нарушила едно от правилата си в последния си ден начело на БФ Борба

В един от последните си дни като председател на Българската федерация по борба Станка Златева е взела много интересно решение. На 16 октомври 2026 година, ден преди да бъде освободена от поста си, тя е изпратила писмо до президента и генералния секретар на Световната федерация по борба (UWW) с искане за регистрация на петима български състезатели за предстоящото Световно първенство в Астана, Казахстан.

Златева поискала регистрация за още петима български състезатели

В писмото се посочва, че искането е продиктувано от състоянието, в което се намира БФ Борба преди предстоящото Общо събрание, както и от наближаващите срокове за заявяване на участниците в световното първенство, съобщават в официалния сайт на БФ Борба. Станка Златева е поискала регистрацията на следните състезатели: Семен Новиков, Кирил Милов, Едмонд Назарян, Стефан Григоров и Абу-Муслим Амаев.

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Първоначално имената им липсваха от подадените списъци за участие. Причината бе, че те не се подготвят на централизирана подготовка с националния отбор, както предполага едно от правилата, което Златева въведе с идването си начело. Преди дни тя ясно заяви, че те не могат да участват на международни състезания, ако продължават да тренират индивидуално. Изглежда, че в крайна сметка Златева е променила решението си. Това се случи ден преди извънредното Общо събрание на федерацията, на което беше гласувано освобождаването ѝ. Начело на БФ Борба бе назначен Тодор Ангелов.

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