Станка Златева посочи "троянския кон" в БФ Борба и заяви дали ще обжалва решението за освобождаването ѝ

Българската федерация по борба официално има нов председател. По време на извънредното Общо събрание на родната централа се гласува освобождаването на Управителния съвет и настоящия президент. Така с 94 гласа "За" властта на Станка Златева приключи. На нейно място ще застане Тодор Ангелов, който е подкрепен от опозицията начело с Гриша Ганчев. Легендата на българския спорт заяви, че няма намерение на обжалва решението.

Станка Златева с коментар след освобождаването ѝ от длъжност

След края на събранието Златева даде кратък коментар пред медиите. Тя използва момента, за да отправи тежка критика към доскорошния главен секретар на БФ Борба - Белчо Горанов. Наскоро той бе уволнен, след като стана ясно, че е опитал да включи състезателите на ЦСКА в списъците с участие на предстоящото Световно първенство в Астана, Казахстан. Както е известно, Златева нареди борци, които не се подготвят на централизирана подготовка с националния отбор, да нямат право да участват на международни състезания.

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"Аз няма какво да обжалвам. Давам пълномощно и новият президент да работи", заяви Златева след края на заседанието. След това тя отговори на въпрос относно легитимността на Общото събрание и новия президент: "Аз не съм достатъчно компетентна, но троянският кон Белчо Горанов отново потопи хората, с които работи. Аз не искам да се занимавам повече с тази организация. Хората искат Тодор Ангелов, видяха какво ги чака, видяха кои хора са в Управителния съвет, видяха и какво следва. Не мисля, че нещата са лични. За първи път видях... Едни хора, които искат да смачкат на всяка цена, без значение какви човешки животи са засегнати. Тръгвам си с облекчение."

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