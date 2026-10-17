Убийството на Илиян Филипов:

Станка Златева посочи "троянския кон" в БФ Борба и заяви дали ще обжалва решението за освобождаването ѝ

17 октомври 2026, 18:02 часа 1447 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Станка Златева посочи "троянския кон" в БФ Борба и заяви дали ще обжалва решението за освобождаването ѝ

Българската федерация по борба официално има нов председател. По време на извънредното Общо събрание на родната централа се гласува освобождаването на Управителния съвет и настоящия президент. Така с 94 гласа "За" властта на Станка Златева приключи. На нейно място ще застане Тодор Ангелов, който е подкрепен от опозицията начело с Гриша Ганчев. Легендата на българския спорт заяви, че няма намерение на обжалва решението.

Станка Златева с коментар след освобождаването ѝ от длъжност

След края на събранието Златева даде кратък коментар пред медиите. Тя използва момента, за да отправи тежка критика към доскорошния главен секретар на БФ Борба - Белчо Горанов. Наскоро той бе уволнен, след като стана ясно, че е опитал да включи състезателите на ЦСКА в списъците с участие на предстоящото Световно първенство в Астана, Казахстан. Както е известно, Златева нареди борци, които не се подготвят на централизирана подготовка с националния отбор, да нямат право да участват на международни състезания.

ОЩЕ: Гриша Ганчев: Г-ца Златева трябва да ни бъде благодарна

Станка Златева

"Аз няма какво да обжалвам. Давам пълномощно и новият президент да работи", заяви Златева след края на заседанието. След това тя отговори на въпрос относно легитимността на Общото събрание и новия президент: "Аз не съм достатъчно компетентна, но троянският кон Белчо Горанов отново потопи хората, с които работи. Аз не искам да се занимавам повече с тази организация. Хората искат Тодор Ангелов, видяха какво ги чака, видяха кои хора са в Управителния съвет, видяха и какво следва. Не мисля, че нещата са лични. За първи път видях... Едни хора, които искат да смачкат на всяка цена, без значение какви човешки животи са засегнати. Тръгвам си с облекчение."

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Официално: Освободиха Станка Златева, БФ Борба има нов президент!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Станка Златева борба българска федерация борба
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес