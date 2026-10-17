Стилияна Николова и отборът ѝ стъпиха на върха в Италия

Водещата българска грация Стилияна Николова и клуб "Терунуова" стъпиха на върха в кръга от италианската Serie A2 по художествена гимнастика, след като събраха 100.600 точки и заслужиха златните медали. Родната шампионка имаше ключова роля за успеха, след като получи най-високата оценка в състава на победителите - 28.050 точки за композицията си с лента. По този начин тя помогна на нейния тим в конкуренцията на отбори с двугу българки.

Стилияна Николова с най-висока оценка за своя отбор

На шампионата участваха още две родни представителки. Ева Брезалиева донесе 27.400 точки на обръч за "Eurogymnica Torino", който завърши на осма позиция с общ сбор 96.450, а Деа Емилова представи своята композиция бухалки за "Gymnasium Gravina". Тя допринесе към общи актив на нейния тим от 91.500 точки с 21.600, което им отреди 11-о място в класирането.

ОЩЕ: Утвърдиха новия национален отбор по художествена гимнастика за жени

В Serie A1 ще участва Яница Динева с обръч за "Ginnastica Moderna Legnano" по-късно тази вечер. В италианския шампионат през този сезон са заявени още две български гимнастички - Сияна Алекова за "Ginnastica Opera Roma" и Анастасия Калева за "PGS Auxilium Genova", които няма да играят в първия кръг. Сезон 2026 идва с промени във формата. Предвидени са четири кръга, а сред новостите е допълнителното съчетание "Жокер". След редовния сезон най-добрите шест отбора в Serie A1 ще продължат към финалната шестица, където ще бъде определен шампионът на Италия. Действащ първенец е "Raffaello Motto Viareggio", който и тази година разчита на олимпийската шампионка Даря Варфоломеев. Следващите кръгове са в Биела, Ливорно и Бергамо, където в края на ноември ще се проведат и финалите.

ОЩЕ: Обявиха големи промени за световната шампионка Стилияна Николова