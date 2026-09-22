Обявиха големи промени за световната шампионка Стилияна Николова

Българската грация Стилияна Николова даде оценка за изминилия сезон. Тя отново бе сред водещите звезди в индивидуалната надпревара на художествената гимнастика. Несъмнено акцентът от тази година остана участието ѝ на Световното първенство във Франкфурт. Стили се представи много силно на германска земя и стана втора в многобоя, като по този начин донесе първа квота на България за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година. Във финалите на отделните уреди тя спечели злато на бухалки и сребро на лента.

"Тежък сезон с хубав завършек" и предстоящи промени

По този повод Стилияна Николова определи сезона си като тежък, но с хубав завършек. Нейната треньорка Валентина Иванова пък разкри, че готвят сериозни промени за следващата година. Съчетанията на Николова с топка и бухалки ще бъдат напълно променени. Композицията ѝ с лента бе изменена преди Европейското първенство и по тази причина ще остане същата, а тепърва ще се реши за обръча.

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"Световното първенство е едно изключително сложно състезание, което изисква много добра подготовка, не само физическа, но и психическа. Наистина се усещаше напрежението във въздуха, но ние бяхме подготвени. Нямаше какво повече да се свърши като работа в залата, така че това ни даваше едно спокойствие, че просто трябва да отида и да се създаде. свърша работата, както съм тренирала в залата. С опита също така се придобива много голяма увереност. Бих казала, че с всяка година се вижда как всички растем заедно повече и повече", призна Николова.

"Смятам, че този сезон завърши много силно. За най-важните състезания бяхме най-подготвени, което беше една много добра преценка на треньорския щаб и като цяло за подготовката, за което благодаря. Имам пълно доверие на всички, които работят с мен и съм много щастлива, че имам възможността да работя с такива професионалисти. Със сигурност беше труден сезон, наложи се и промяна в съчетанията, променихме лентата точно преди Европейското, което смятам, че беше много правилно решение. Труден сезон, но с хубав завършек", добави гимнастичката.

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