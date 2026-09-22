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Обявиха големи промени за световната шампионка Стилияна Николова

22 септември 2026, 16:35 часа 843 прочитания 0 коментара
Снимка: Официална фейсбук страница на Българска федерация по художествена гимнастика
Обявиха големи промени за световната шампионка Стилияна Николова

Българската грация Стилияна Николова даде оценка за изминилия сезон. Тя отново бе сред водещите звезди в индивидуалната надпревара на художествената гимнастика. Несъмнено акцентът от тази година остана участието ѝ на Световното първенство във Франкфурт. Стили се представи много силно на германска земя и стана втора в многобоя, като по този начин донесе първа квота на България за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година. Във финалите на отделните уреди тя спечели злато на бухалки и сребро на лента.

"Тежък сезон с хубав завършек" и предстоящи промени

По този повод Стилияна Николова определи сезона си като тежък, но с хубав завършек. Нейната треньорка Валентина Иванова пък разкри, че готвят сериозни промени за следващата година. Съчетанията на Николова с топка и бухалки ще бъдат напълно променени. Композицията ѝ с лента бе изменена преди Европейското първенство и по тази причина ще остане същата, а тепърва ще се реши за обръча. 

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"Световното първенство е едно изключително сложно състезание, което изисква много добра подготовка, не само физическа, но и психическа. Наистина се усещаше напрежението във въздуха, но ние бяхме подготвени. Нямаше какво повече да се свърши като работа в залата, така че това ни даваше едно спокойствие, че просто трябва да отида и да се създаде. свърша работата, както съм тренирала в залата. С опита също така се придобива много голяма увереност. Бих казала, че с всяка година се вижда как всички растем заедно повече и повече", призна Николова.

Стилияна Николова и Валентина Иванова

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"Смятам, че този сезон завърши много силно. За най-важните състезания бяхме най-подготвени, което беше една много добра преценка на треньорския щаб и като цяло за подготовката, за което благодаря. Имам пълно доверие на всички, които работят с мен и съм много щастлива, че имам възможността да работя с такива професионалисти. Със сигурност беше труден сезон, наложи се и промяна в съчетанията, променихме лентата точно преди Европейското, което смятам, че беше много правилно решение. Труден сезон, но с хубав завършек", добави гимнастичката.

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Художествена гимнастика Валентина Иванова Стилияна Николова
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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