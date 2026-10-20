Страхотно! Българка се изкачи до третото място в световната ранглиста

Най-добрата българска състезателка във фехтовката Йоана Илиева се изкачи до третото място в световната ранглиста на сабя. Прогресът ѝ дойде в резултат на това, че преди дни спечели сребърен медал в турнира за Световната купа в Оран, Алжир. Преди това състезание възпитаничката на фехтовален клуб Свечников беше под №4, но силната ѝ игра ѝ осигури прогрес в ранглистата на Международната федерация по фехтовка.

Йоана Илиева влезе в Топ 3 за втори път в кариерата си

Водещата родна състезателка стига до номер 3 в ранглистата за втори път. През април 2025 година тя се нареди сред трите най-добри сабльорки в света за първи път. Днес българката има 165 000 точки, колкото и втората в ранглистата - рускинята Алина Михайлова. Под номер 1 в класацията на Международната федерация по фехтовка е Яна Егориан от Русия със 175 000 точки. От Българската федерация по фехтовка поздравиха родната представителка за прогреса и ѝ пожелаха през този сезон да достигне върха в класирането: "Поздравяваме Йоана за новия пробив в топ 3 на най-добрите сабльорки и ѝ пожелаваме през този сезон да стане номер 1"

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Иначе на турнира в Оран Илиева направи блестящ старт на сезона си. В първия кръг от елиминациите тя отстрани Дбхавани Чадалавада Ананда Сундгарараман от Индия с 15:12. След това победи Мануела Спика от Италия и Деспина Георгиаду от Гърция с 15:14. В двубоя за място на почетната стълбичка 25-годишната ни представителка победи Нисанур Ербил от Турция. В срещата за място във финала сабльорката ни се изправи срещу европейската шампионка за 2026 година Лусия Мартин-Португес (Испания) и записа нова победа с 15:14. Във финала Илиева отстъпи на Тоскан Тори от Франция с 12:15.

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