Ударно начало на новия сезон! Българката Йоана Илиева спечели медал от Световната купа в Алжир

Най-добрата българска състезателка във фехтовката Йоана Илиева започна блестящо новия сезон 2026/27. Родната звезда спечели сребърен медал в турнира от Световната купа, който се проведе в Оран, Алжир. За призовите места спориха 152 състезателки от 27 държави, като до втория ден на надпреварата стигнаха най-добрите 64. Илиева влезе в елиминациите по право, тъй като заема четвъртата позиция в световната ранглиста.

Сребърен медал за Йоана Илива в Алжир

В първия кръг от елиминациите Илиева отстрани Дбхавани Чадалавада Ананда Сундгарараман от Индия с 15:12. Последва победа над Мануела Спика от Италия с 15:12 в следващия етап от надпреварата. В срещата за място в топ 8 българката се наложи след оспорвана игра над Деспина Георгиаду от Гърция с 15:14. В двубоя за място на почетната стълбичка 25-годишната ни представителка победи Нисанур Ербил от Турция. Тя се наложи над състезателката от южната ни съседка с 15:9.

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В срещата за място във финала сабльорката ни се изправи срещу европейската шампионка за 2026 година Лусия Мартин-Португес (Испания) и записа нова победа с 15:14. Във финала Илиева игра с Тоскан Тори от Франция, която е европейска и световна шампионка отборно за 2025 година. Тя се оказа твърде силна за българската състезателка. Йоана Илиева отстъпи през французойката с 12:15 и трябваше да се задоволи със сребърното отличие от надпреварата в Алжир. / БГНЕС

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