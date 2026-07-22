Трима български спортисти изгоряха с допинг - грози ги дълго отсъствие

Трима български спортисти изгоряха с допинг. Става въпрос за фехтовача Александър Костадинов, хандбалистката Олександра Замишляк и състезателката по кану каяк Поля Петрова. Техните имена са добавени в списъците на Националния антидопингов център за уличени в нарушение родни представители. Очаква се и тримата ще изтърпят сурово наказание за провинението си. От родната централа обявиха и за какъв период от време ще отсъства Костадинов от спортната сцена.

Наказанието на Костадинов е ясно, предстои процедура по другите два случая

Александър Костадинов се превърна в 10-ия провинил се в рамките на 2025 година. Той е бил проверен по време на състезание, а в пробата му са открити забранените вещества дехидрохлорметилтестостерон (синтетичен анаболен-андрогенен стероид), метандиенон (анаболен стероид) и станозолол (анаболен стероид). През последните месеци течеше дело за обжалване на наказанието на състезателя на Черно море, но решението вече е ясно. Костадинов е наказан за период от 4 години, считано от 18 декември 2025 година. Другите два случая са от настоящата 2026 година.

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Тепърва ще тече процедура по случаите на Замишляк и Петрова. Двете състезателки ще бъдат изслушани и при тяхно желание, могат да бъдат разгледани Б-пробите им. Едва тогава ще бъде взето решение за евентуалната им санкция и за какъв период от време да бъде тя. Замишляк е дала положителна проба по време на плейофите в женското хандбално първенство на 10 май. Родената в Украйна състезателка, която е водеща реализаторка на Етър, е хваната с наличие на ефедрин (стимулант на централната нервна система). Две седмици по-късно и Поля Петрова не е преминала успешно теста, като в нейната проба е отчетено забраненото вещество GW1516 (Cardarine), което представлява мощен метаболитен модулатор за увеличаване на физическата издръжливост.

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