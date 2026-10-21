Тото Волф прогнозира жестока битка между четири отбора през следващия сезон във Формула 1

Шефът на Мерцедес Тото Волф похвали обрата в представянето на Ред Бул през този сезон във Формула 1, след като Макс Верстапен спечели две поредни състезания в Сепанг и Сингапур. Последователните първи места на нидерландеца измъкнаха "биковете" от ситуация, която се очертаваше като първата им кампания без успех от 2015 година насам, като болидът RB22 и неговият двигателен агрегат, разработен от Форд, се мъчеха да намерят оптималния си диапазон през по-голямата част от първите 14 кръга. Това се промени с въвеждането на значително аеродинамично подобрение по време на Гран при на Азербайджан, което постави основата за последвалата двойна победа.

Тото Волф похвали Ред Бул за прогреса

Този момент отбеляза значително постижение в първия сезон на Ред Бул като производител на двигатели - начинание, което шефът на отбора Лоран Мекис преди това сравни с изкачването на Еверест, предвид мащаба на предизвикателството да се настигнат утвърдените производители Ферари и Мерцедес. Сега и Тото Волф отчете напредъка в работата на "биковете" и прогнозира жестока битка през следващия сезон.

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Волф даде висока оценка на напредъка на отбора от Милтън Кейнс: "Наистина, трябва да свалим шапка пред това, което от Ред бул постигнаха през този сезон - как са разработили болида и как всичко се е съчетало в един цялостен пакет. А след това сложиш Макс Верстапен в болида и когато той усети, че тази машина се управлява точно така, както той иска, тогава знаеш, че резултатите ще бъдат такива. Той беше с голяма разлика най-бързият пилот в Сингапур. Той беше най-бързият пилот и в Куала Лумпур."

Очаква се отговорът на Мерцедес

Волф даде ясно да се разбере, че реакцията от Бракли ще зависи от подобрението, от което Мерцедес не успя да извлече максимума, докато Верстапен триумфира в Малайзия и Сингапур. Австриецът обаче беше категоричен, че Ред Бул ще се включи в борбата за надмощие през следващата година, редом с неговия отбор, Ферари и Макларън. Волф каза: "Да видим кога, надяваме се, нашето подобрение ще започне да работи и ще достигне нивото, на което смятаме, че трябва да бъде, и дали ще можем да се състезаваме успешно срещу него. Но едно е сигурно: догодина ни очаква ожесточена битка между отборите, а Ред Бул е част от нея."

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