Йоана Илиева се изкачи до второто място в световната ранглиста

Най-добрата българска състезателка Йоана Илиева отново е номер 2 в ранглистата на Международната федерация по фехтовка на сабя за жени.

Вчера тя завърши на 17-о място за Световната купа в Лима (Перу) и изпревари по точки Мисаки Емура от Япония. До номер 3 в ранглистата се изкачи Сара Нуча от Франция, а първото място държи индивидуалната неутрална състезателка Яна Егориян.

Междувременно, българският тим на сабя за мъже в състав Калоян Пешев, Тодор Стойчев и Димитър Райкин завърши на 24-а позиция на Световната купа в Берн (Швейцария).

Жребият изпрати отбора в първия кръг от елиминациите срещу Полша. Пешев, Стойчев и Райкин отстъпиха с 35:45 и заеха 24-о място в крайното класиране, съобщават от БФ Фехтовка.

