Важна фигура от престоя на Люис Хамилтън в Мерцедес се присъедини към Ферари

Седемкратният шампион във Формула 1 Люис Хамилтън отново ще работи с важна фигура от престоя си в Мерцедес. Става въпрос за бившия инженер на "сребърните стрели" Джаспър ван Шайк, който преминава във Ферари. Новината бе обявена от самия него в профила му в социалните мрежи. Нидерландецът ще поеме ролята на специалист по шасито и автомобилните системи в италианския отбор. Това слага край на 8-годишния му престой в тима от Бракли.

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Ван Шайк се присъедини към Мерцедес през 2018 година като инженер-механик и допринесе за продължителния успех на тима в шампионата от 2018 до 2021 г., както и за световните титли на Хамилтън през 2018, 2019 и 2020 година. През 2024-а той бе повишен в длъжността инженер по концепции, като разработваше нови концепции за силовия агрегат на Мерцедес, както и работеше с екипите по шасито за интегрирането на силовия агрегат в болида. Нидерландецът напусна Бракли през май тази година, преди да се присъедини към Ферари този месец след промяна в плановете в последния момент.

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🚨 | Jasper van Schaick joins Ferrari after nearly eight years at Mercedes-AMG High Performance Powertrains, where he worked on mechanical design and power unit concepts. He will become a Chassis Vehicle System Specialist at Maranello, bringing experience in power unit integration, performance and reliability. — La Gazzetta Ferrari (@GazzettaFerrari) October 21, 2026

"След като подредих всичко, за да се върна в Нидерландия след 11 години във Великобритания, настъпи неочаквана промяна в плановете! Работата по инженерните детайли на болид от Формула 1 е фантастична. Да работим заедно за една и съща цел - да печелим състезания и шампионати - никога не омръзва. Това е нещо, което би ми липсвало, ако се бях върнал в Нидерландия. Наистина съм щастлив и благодарен, че мога да споделя, че започнах работа в Скудерия Ферари. Време е отново да се борим за световната титла с отбора. Ще дам всичко от себе си. Новата ми длъжност е: специалист по шаси и автомобилни системи във Ферари!", написа Ван Шайк в профилите си. Назначението допринася за експертизата на отбора от Маранело в проектирането и интегрирането на механични системи и задвижващи агрегати.

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