Започна се! Световен рекорд падна на Олимпийските игри в Париж (СНИМКА)

Олимпийските игри в Париж 2024 започнаха да оправдават очакванията още преди официалното откриване. Във френската столица световен рекорд бе подобрен в квалификациите на стрелбата с лък. Забележителното постижение е дело на състезателката от Република Корея Си-йон Лим.

Тя събра 694 точки от 720 възможни и спечели пресявките. Предишният световен рекорд принадлежеше на нейната сънародничка Кан Чае-йон, която постигна 692 точки юни 2019 година. 21-годишната Лим е световна шампионка отборно за 2023 година и заема второ място в световната ранглиста.

Иначе Официалното откриване на Олимпийските игри в Париж е на 26 юли, а на 27 юли са и първите състезания с българско участие. Пълна програма на българското участие в Париж 2024 - по дати и по часове - може да разгледате в линка. Отделно в Actualno.com всеки ден ще публикуваме дневна програма, която да ви ориентира за участието на българските спортисти на Игрите.

The first #WorldRecord of #Paris2024. 🎉



Lim Si-hyeon 🇰🇷 shoots 694 out of a possible 720 to secure a new world best. 🎯#Archery | #OMEGA | #OMEGAOfficialTimekeeper pic.twitter.com/DcyFQ2o7M9