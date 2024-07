Защо олимпийците ще спят на картонени легла?

Леглата на спортистите на Олимпийските игри в Париж наистина са изработени от картон. Новината за леглата от хартия, която предизвика любопитство и известен скептицизъм, беше потвърдена от организаторите. Те разкриха, че японската компания "Airweave", която е била отговорна за оборудването на спортистите на Токио 2020, е официален поддръжник и на Игрите през 2024 година.

Въпреки хартиената конструкция, самите легла са проектирани да бъдат изненадващо здрави - и за това има основателна причина. Те са измислени да издържат на натоварване с тегло до 250 килограма, както и да имат персонализирана модулна система за матраци, която дава възможност матрака да се адаптира към физиката и нуждите на различните спортисти.

