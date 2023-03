Чеко Перес спечели петата си победа във Формула 1 с триумф в Гран При на Саудитска Арабия

Чеко Перес тръгна от първа позиция, като още в началото загуби мястото си от Фернандо Алонсо. В четвъртата обиколка обаче той успя да си го върне лидерската позиция и не я изпусна до финалния флаг. Той завърши надпреварата с шест секунди пред съотборника си Макс Верстапен, който обаче записа най-бързата обиколка в състезанието.

