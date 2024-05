Радост, ярост и скука във Формула 1: Какво се случи в Гран при на Монако?

След лошата серия на Гран при на Монако на местният любимец Шарл Льоклер, пилотът на Феррари успя да добави и титлата на Монте Карло в колекцията си. Монегаскът посрещна най-дългоочакваната си победа на фона на 6-годишните си опити, завършили неуспешно.

Лошата серия на Льоклер на Монако започва още във Формула 2 през 2017 година, когато пилотът се сблъсква с проблем в настройките на автомобила и не успява да завърши надпреварата. През следващата година той отново има проблем, този път със спиирачките и отново не стига до финала. През 2019 г. вече във Формула 1 за Феррари Шарл не успява да излезе от първата квалификация. Състезанието протича по още по-лош начин, като поради сблъсък с Нико Хюлкенберг, Льоклер не може да продължи участието си. 2021 г. изглежда възмездната за пилота, когато той печели полпозишън в съботния ден, но на състезанието в неделя още в загряващата обиколка получава двигателен проблем и трябва да прекрати надпреварата още преди началото. 2022 година е белязана от абсурдната грешка на екипа на Феррари и Льоклер завършва на 6-тата позиция. Но усиленият му труд е възнаграден с победата на Гран При на Монако 2024.

Първото в неписаните правила на Формула 1 гласи: "Каквото и да правиш, не удряй съотборника си". Естебан Окон се блъсна в съотборника си Пиер Гасли по време на състезанието. Двамата французи бяха в риск от двойно отпадане точно когато изглеждаше, че отборът ще спечели 2-рата си точка за сезона. За късмет само Окон трябваше да прекрати участието си. По-късно той пое вината за удара и се извини на тима и Гасли.

It was a chaotic start to the infamous #monacogp



Pierre Gasly was left fuming at his Alpine teammate Esteban Ocon after a terrifying crashhttps://t.co/6oaEKPBebv