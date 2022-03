ALI с премиера на видеото на Don’t Hate Me

Днес е премиерата на видеото към последната песен на ALI Don’t Hate Me. В своя пети сингъл алтернативната рок банда реди сурови истини с перфектно полирани детайли и емоционален мащаб отвъд музиката.

Don’t Hate Me е песен за чистата енергия, любовта и устрема, смачкани безмилостно и с постоянство, често от най-близките. Видеоклипът ѝ – продуциран, заснет, монтиран и идейно замислен от самите членове на групата, вече може да се види в официалния YouTube канал на ALI. Главни герои в цялостната визуална концепция на видеото към Don’t Hate Me са децата на артистите.

Don’t Hate Me излиза в разтърсващ и плашещ за света период, но не е негативна, нито пък –антивоенна песен. Това е песен против насилието във всичките му измерения. Авторът на музиката и текста, Али Абдала споделя, че Don’t Hate Me e провокирана до голяма степен от истински човешки съдби – на уж абсолютно щастливи и доволни от живота хора, които носят в личната си история белезите на физическо или емоционално насилие.

На 13 април ALI ще свирят на живо в клуб Терминал 1 в София като специални гости в концерта-промоция за дебютния албум на Me and My Devil – друга група от независимото обединение на алтернативни музиканти Projector Plus.