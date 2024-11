"Ансамбъл Паганини – Виена" открива виртуозната камерна музика на Николо Паганини

Широката публика познава Николо Паганини като първия голям цигулков виртуоз в музикалната история, с неговите солови капричии и забележителни цигулкови концерти. Но малцина знаят, че другият любим инструмент на великия майстор е китарата, на която той посвещава огромен брой свои произведения.

Паганини ни завещава общо над 250 композиции, в които китарата е в различни комбинации с други инструменти. Сред тях изпъкват 15 забележителни квартета за цигулка, китара, виола и виолончело, които ни разкриват неизчерпаемото богатство на композиторското вдъхновение - музика с удивителна мелодична красота, изящество и чувственост. Изпълнението им е истинско предизвикателство, защото четирите партии са солистични, с еднакво значима роля на инструментите и изискват абсолютно майсторство от всеки музикант.

Публиката на "Европейски музикален фестивал" тази година ще има възможност да открие за себе си някои от камерните произведения с китара на Паганини, благодарение на "Ансамбъл Паганини – Виена", създаден от известния наш цигулар Марио Хосен. В тази формация участват също: Марта Потулска – виола, Лиляна Кехайова – виолончело и Александър Свете – китара. Концертът е на 19 ноември 2024 г. от 19:30 ч. в залата на Военния клуб. "Много съм щастлив да бъда на една сцена с трима великолепни музиканти, с които можем да водим диалог на езика на музиката", сподели Марио Хосен по повод гостуването си във фестивала.

Билетите за концерта са в продажба на Ticketsbg, на касата в зала "България" и на място час преди началото на събитието. 24-тото издание на "Европейски музикален фестивал" се осъществява с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община – Календар на културните събития на Столична община за 2024 година.

Още за концерта

В тази концертна вечер ще бъдат изпълнени два от китарните квартети на Паганини №14 и №15, както и камерен аранжимент на прочутата "La Campanella", който ще звучи за първи път у нас. Специално за ансамбъла известният български композитор Георги Арнаудов пише Квартет "Canzoni Oscure" - творба, която музикантите изпълняват за първи път през 2023 г. на концерт в престижната зала "Музикферайн" във Виена. Композицията носи характерната за автора дълбочина и медитативност на изказа. На предстоящия концерт същото произведение ще звучи премиерно пред българската публика.

"Ансамбъл Паганини – Виена" е основан през 2019 г. и е един от първите състави, които се фокусират основно върху камерната музика на Николо Паганини. Четиримата музиканти често представят рядко изпълняван репертоар, откривайки обширното творчество на Паганини за струнни инструменти и китара. Скоро след създаването си музикантите получават поръчка от звукозаписната компания "Dynamic" да запишат всички квартети с китара от творчеството на Паганини – общо 15 творби. По думите на цигуларя Марио Хосен, тази задача първоначално му е изглеждала почти неизпълнима, но през 2020 година, когато концертният живот е силно ограничен заради пандемията, изпълнителите имат възможност да работят по-активно в студио и успяват да реализират проекта в рамките на 2-3 години. Издадените три компактдиска получават възторжената оценка на международната звукозаписна критика.

Специално за концерта на 19 ноември от Италия ще пристигне Микеле Тренти, председател на Общество "Паганини" в Генуа, както и изявеният музиколог и артистичен директор на "Dynamic" Данило Префумо. Неговите думи за музикалната програма на квартета са красноречиви: "Ансамбъл Паганини - Виена" си е поставил висока цел в представянето на тази рядко свирена програма, която дава уникален поглед върху творчеството на Паганини за цигулка, китара, виола и виолончело. Творбите предлагат не само техническа виртуозност и моменти на силна страст, но и пасажи, излъчващи нежност, страдание и радост. Всъщност тези емоционални елементи са от съществено значение за разбирането на музиката на Николо Паганини, който казва "Трябва силно да чувстваме, за да накараме другите да се разчувстват".

Пълна програма на концерта:

Н. Паганини: Квартет №15 в ла минор

Г. Арнаудов: Квартет "Canzoni Oscure" (първо изпълнение в България)

Н. Паганини: Терцет в ре мажор, M.S. 69

Н. Паганини: "La Campanella", ар. Р. Леополд (първо изпълнение в България)

Фр. Лист: "Epithalam", ар. Р. Леополд (първо изпълнение в България)

Н. Паганини: Квартет №14 в ла мажор, M.S. 41

За артистите

"Ансамбъл Паганини – Виена" изнася концерти в цяла Европа и Канада на престижни музикални сцени като Auditorio Nacional Madrid и Концертхаус – Виена. Музикантите свирят във важни културни центрове в градовете Монреал, Отава, Сантандер, Бургос, както и на международни музикални фестивали във Вилнюс, Гент, Варна, Колингууд, София, Пловдив, Jeunesse Austria, Варшава и Удине и др.

"Ансамбъл Паганини – Виена" ентусиазирано популяризира и съвременната музика, представяйки световни премиери на много произведения, посветени на квартета от известни композитори като Томас Марко Арагон, Алесандро Солбиати, Райнер Бишоф, Ричард Дуенсер, Габриеле Прой, Тристан Шулце, Георги Арнаудов.

Членовете на ансамбъла работят в сътрудничество с няколко видни институции, изследващи живота и творчеството на Николо Паганини, сред които Обществото Паганини в Генуа (Италия) и "Библиотека Касанатенсе" в Рим, където се намират много от оригиналните ръкописи на композитора.

Марио Хосен, снимка: Европейски музикален фестивал

Марио Хосен (цигулка) е основател на "Ансамбъл Паганини – Виена". Той е българо-австрийски концертиращ цигулар, смятан за един от водещите интерпретатори на творчеството на Николо Паганини. Дебютира като солист с оркестър на осемгодишна възраст. Той има изяви на международна сцена с реномирани оркестри като Academy of St. Martin in the Fields, Симфоничния оркестър "Чайковски", Оркестър "Брукнер", Оркестъра на Миланската "Ла скала", Английския камерен оркестър и др. Сериозен акцент в музикологичните и художествени интереси на Хосен е изследването на творчеството на Паганини. Марио Хосен свири на цигулка G. B. Guadagnini (1749), предоставена от Австрийската национална банка. Предпочитаните от него струни са Vision Titanium Solo на виенската компания Thomastik-Infeld.

Марта Потулска (виола) е лауреат на няколко международни конкурса, носител на първи награди от конкурсите "Йоханес Брамс" в Австрия (2007) и Международния конкурс и фестивал в Блед (Словения - 2011), втора награда от Международен виолов конкурс "Михал Списак" (Полша), както и на специална награда Lionel Tertis от Международния конкурс за виола на остров Ман, Великобритания (2006). Тя е активен участник в много международни музикални фестивали като Залцбургския фестивал, Styriarte, Eggenberger Schlosskonzerte, фестивал "Св. Гален" - Австрия, фестивал "Парк Сити" в Лас Вегас, САЩ, фестивал на Институт "Сузуки" в Солт Лейк Сити, САЩ. Член е на Виенския камерен оркестър, ансамблите Wien International Soloists и Varietas, както и на оркестъра на Бургтеатър във Виена.

Снимка: Европейски музикален фестивал

Лиляна Кехайова (виолончело) е четвърто поколение музикант. Тя получава магистърска степен във Виенската консерватория при Лилия Байрова-Шулц. Като вдъхновен интерпретатор на солова и камерна музика, тя е участвала в много музикални фестивали из цяла Европа. Концертира като солист с оркестъра на Софийската филхармония, Оркестър Mitteleuropa - Удине, Филхармонията на Северна Чехия, Варненската филхармония, Нов симфоничен оркестър, "Камерата Орфика" и др. Музицира на сцените на "Музикферайн" в Австрия, "Атенеум" в Румъния, Дворжакова зала в "Рудолфинум" – Прага, Palau de la Musica Catalana в Испания и др. През 2012 е удостоена с голямата стипендия на австрийската фондация "Албан Берг".

Александър Свете (китара) е един от водещите и най-търсените в международен план китаристи в Австрия. Неговото експресивно музициране, усещане за звук и виртуозна лекота радват както критиците, така и публиката. Още по време на обучението си в Консерваторията в Брегенц и във Виенската музикална академия той постига големи успехи в престижни международни китарни конкурси (Хавана/Куба и ARD Мюнхен). Международният му пробив започва през 1991 г., след като печели Първа награда на Международния китарен конкурс на Френското радио в Париж, най-уважаваното състезание за китара в света. Професор е в Университета за музика и сценични изкуства във Виена и е артист на компанията D’Addario, свири на китара D’Addario Pro Arte Nylon.