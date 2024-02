Били Джоел с първи сингъл от 17 години насам (ВИДЕО)

Американският изпълнител, автор на песни и пианист Били Джоел пусна песента "Turn The Lights Back On", която е първият му сингъл от 17 години, съобщи Ройтерс.

Баладата е първата оригинална песен на носителя на "Грами" след "All My Life" от 2007 г. По-късно същата година излезе "Christmas in Fallujah", която Джоел създаде за Кас Дилън. Тринадесетият студиен албум на Джоел "Fantasies&Delusions" бе пуснат през 2001 г.

Били Джоел, известен с хитовете си "Piano Man" и "Uptown Girl", наскоро загатна с публикации в социалните мрежи, че работи върху нова музика. През юни м.г. той обяви, че тази година ще прекрати месечните си изяви в Медисън Скуеър Гардън, които започнаха през 2014 г. и подобриха рекорда за продължителност на резиденция. В следващите месеци му предстоят турнета в САЩ и в Кардиф, Великобритания, съобщава БТА.

