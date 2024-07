"Черният албум" на Metallica постигна нов забележителен успех

Петият студиен албум на Metallica, който носи името на хеви метъл групата, но е известен като "Черният албум", стана четвъртият, прекарал минимум 750 седмици в класацията Billboard 200, съобщи Music News.

С постижението от 750 седмици, прекарани в албумната класация Billboard 200 Metallica стават едва четвъртите изпълнители, преминали тази емблематична бариера. Първенци с най-много прекарани седмици в чарта - внушителните 990, са легендите на британския рок Pink Floyd с албума "The Dark Side Of The Moon". Следват легендата на регето Боб Марли с албума "Legend" и американската рок група Journey с "Journey's Greatest Hits", прекарали в класацията Billboard 200 съответно 843 седмици и 813 седмици.

"Metallica" вече има общо 750 седмици в Billboard 200. Това е четвъртият албум в историята, който достига този крайъгълен камък", гласи публикация на Чартовете на Billboard в социалната мрежа Екс. През 2019 г. "Черният албум" премина друга емблематична граница, ставайки четвъртият, прекарал 550 седмици в албумния чарт на Billboard.

