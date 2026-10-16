DARA се прицели в "Грами": "Bangaranga" ще се бори за отличието в 4 категории

Българската певица DARA продължава международния си възход след победата на "Евровизия 2026". Песента ѝ "Bangaranga" е подадена за разглеждане в четири категории на наградите "Грами" през 2027 г., съобщава "The Grammy Guru", позовавайки се на ексклузивна информация. "Bangaranga" е подадена за разглеждане в категориите "Запис на годината", "Песен на годината" и "Най-добро поп солово изпълнение" на наградите "Грами" 2027, а DARA е включена и сред претендентите за отличието "Най-добър нов изпълнител". Това е първа стъпка към евентуална номинация за "Грами" 2027, но окончателното решение ще стане ясно с обявяването на официалния списък от Американската звукозаписна академия.

След триумфа си на "Евровизия 2026" "Bangaranga" продължава да се радва на международен успех. Песента достигна 90-о място в класацията Billboard Global 200, която отчита продажбите и стрийминг активността на музикалния пазар в над 200 територии. Междувременно парчето надхвърли 60 милиона стриймвания в Spotify.

Победата на DARA на европейския песенен конкурс постави рекорд за най-голяма разлика в точките между победителя и класиралия се на второ място в историята на "Евровизия". Зад "Bangaranga" стои международен екип от автори и продуценти. Музиката е създадена от гръцкия композитор и продуцент Димитрис Контопулос и DARA, която е съавтор и на текста. В творческия екип участват още румънският продуцент и композитор Monoir и норвежката авторка на песни Ан Юдит Стоке Вик, предава БГНЕС.

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Успехът на "Евровизия" затвърждава международните позиции на DARA, а евентуалното участие на "Bangaranga" в надпреварата за "Грами" поставя нов акцент върху развитието на кариерата ѝ. Дали българската изпълнителка ще намери място сред номинираните за отличията през 2027 г., ще стане ясно с обявяването на официалния списък, което ще се случи на 16 ноември.