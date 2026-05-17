DARA хвърли бомбата във Виена: България спечели "Евровизия"! (ВИДЕО)

България спечели "Евровизия"! С общ сбор от 516 точки DARA написа история! На второ място остана Израел.

България беше №1 при вота на журито. Тя финишира с 204 точки пред Австралия и Дания със 165 точки.

Страната ни получи най-високия брой точки - 12, от Малта, Австралия, Дания и Литва. По 10 точки ни дадоха Кипър, Армения, Полша и Великобритания.

DARA беше №1 и при вота на публиката с 312 точки.

Третото място остана за съседна Румъния. Четвърта се класира Австралия, а пета - Италия.

За България това беше шести финал на конкурса от общо 15 участия. DARA преодоля с лекота полуфиналната фаза и се нареди сред 10-те най-добри от нейната вечер.

На тазвечершния финал България излезе под номер 12 и взриви сцената. С безкомпромисно пеене и атрактивна хореография DARA паказа защо е заслужила напълно мястото си на финала.

Тази вечер на сцената излязоха Гърция, Финландия, Белгия, Швеция, Молдова, Израел, Сърбия, Хърватия, Литва и Полша, които се класираха от първия полуфинал, и България, Украйна, Норвегия, Австралия, Румъния, Малта, Кипър, Албания, Дания и Чехия от втория.

Песните си представиха и "голямата четворка" Франция, Италия, Великабритания, Германия, които се класират за финала директно, както и домакинът Австрия. Принципно, основната група е "голямата петица" заедно с Испания, но Мадрид реши да бойкотира участието си в конкурса тази година заради присъствието на Израел.

Какво стои зад "Bangaranga"

Самата дума "Bangaranga" идва от ямайския жаргон и означава врява, суматоха, един красив безпорядък. Тя притежава онази сурова, фонетична сила, която заобикаля превода – усещаш я, преди да я разбереш. Искахме да направим такава песен, която да прозвучи във Виена, Лондон или където и да е, и да те удари физически, преди да те докосне интелектуално", заяви преди големите концерти DARA в интервю за британския вестник "Индипендънт".

Тя сподели, че песента е вдъхновена от кукерския ритуал, при който мъже, облечени в необикновени костюми, носят звънци, кожи и животински маски, обикалят селата в началото на годината и вдигат най-големия шум, който човек може да си представи.

DARA се изкачи до №3 при букмейкърите за 3 дни

България регистрира изключително изкачване при букмейкърските залози за победа на "Евровизия" през последните 3 дни - от полуфинала насам.

След като преди финалната седмица страната ни беше на 17-о място, изключителното впечатление, което DARA направи на феновете на конкурса с безапелационното си изпълнение на "Bangaranga" във втория полуфинал, тя се превърна в един от изненадващите фаворити.

Веднага след като се класира за финала, DARA направи огромен скок до 8-о място при букмейкърите. В рамките на днешния ден, след вчерашните репетиции за журито, убедителният й поход към челната тройка продължи и "Bangaranga" зае 3-ата позиция непосредствено преди началото на финалния концерт.

