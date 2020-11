Дебютиралата наскоро банда hug or handshake пуска втори видео клип

Наскоро дебютиралият музикален проект hug or handshake пуска новия си видео сингъл Blaze of Sorry . Силно мотивирани и вдъхновени Антон Георгиев и Петър Трифонов не спират да творят и втората им песен е вече факт. Blaze of Sorry разказва за момчешкото израстване и момента, в който трябва да загърбиш носталгията по детството и изминалите времена.