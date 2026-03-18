DURAN DURAN отново в София!

На 1 юли 2026 г. Duran Duran превземат Арена 8888 София, по покана на Sofia Music Enterprises. Това няма да бъде носталгично връщане назад, а мащабно, кинематографично изживяване – място, където тъмнината среща мелодията, а стилът се слива с пулса.

Групата пристига в София в оригиналния си състав – Саймън Льо Бон, Ник Роудс, Джон Тейлър и Роджър Тейлър – рядкост в съвременната музикална индустрия, особено за банда от 80-те, която продължава да обикаля света десетилетия по-късно. Водещите международни медии са единодушни – в момента Duran Duran се намират в отлична сценична форма, с енергия, прецизност и стил, които доказват, че времето е добавило класа, а не носталгия.

С над 100 милиона продадени албума по света, 18 хита в американските класации, 21 сингъла в Топ 20 на Великобритания, две награди GRAMMY, две BRIT награди, две Ivor Novello отличия и приемане в Залата на славата на рокендрола през 2022 г., Duran Duran остават една от най-влиятелните групи в съвременната музикална история.

Те създадоха единствената тема от филм за Джеймс Бонд, достигнала №1 в САЩ, работиха с визионера Дейвид Линч, а музиката им е семплирана от неизброими артисти. Албуми като "Rio" неизменно се нареждат сред най-значимите британски записи на всички времена.

В последния си проект "Danse Macabre" емблематичната британска четворка отново извлича светлина от мрака, съчетавайки нов материал, алтернативни версии и неочаквани кавъри – доказвайки, че обновлението винаги е било тяхната истинска запазена марка.

Това е повече от концерт.

Това е нощ за споделени тайни на дансинга.

Саундтрак за тихи разговори преди светлините да се включат.

Вечер, която няма да забравиш.

Билети за концерта на Duran Duran на 1 юли 2026 г. в зала Арена 8888 могат да бъдат закупени в мрежите на Eventim и Bilet.bg, както и онлайн на https://www.eventim.bg/ и https://sme.bilet.bg/ на цени от 45 € до 110 €.

В продажба са и два вида VIP пакети. Повече информация за цените им може да откриете на сайтовете на билетните оператори. Ето какво включват самите пакети:

Early Entry Package:

Билет за зона Front of Stage

Ранен достъп до залата

Специална "Duran Duran" мърчъндайз колекция от лимитирана серия, включена само във VIP пакетите от турнето

Ламиниран пропуск за концерта

Забележка: Early Entry Package не включва Meet & Greet с групата, а само ранен достъп и мърчъндайз продукти, които ще бъдат предоставени при влизане в залата.

SEATED VIP package:

Билет за седящо място от ценова категория 110 €

Специална "Duran Duran" мърчъндайз колекция от лимитирана серия, включена само във VIP пакетите от турнето

Ламиниран пропуск за концерта

Забележка: SEATED VIP package не включва Meet & Greet с групата и ранен достъп до залата, а само седящо място от най-високата ценова категория и мърчъндайз продукти, които ще бъдат предоставени при влизане в залата.

* Деца до 10-годишна възраст влизат без билет, но не могат дa ползват отделно седящо място

