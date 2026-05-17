"Мицкоски е роб": Владимир Перев в Студио Actualno Балкани (ВИДЕО)

„Мицкоски е роб на своите ментори“. Това заяви в Студио Actualno Балкани македонският българин и журналист в Трибуна.мк Владимир Перев. Според него както македонският министър-председател, така и сръбският президент Александър Вучич се подчиняват на волята на Кремъл и биха били Троянски кон в Европа. „Християн Мицкоски не владее Северна Македония, не я владее и Никола Груевски. Македония се владее от една сръбско-руска олигархия, която приглушава всеки глас за демократичност и права“, смята журналистът.

Той определи като гола фраза идеята на Мицкоски да наблегне на реформите за ЕС за сметка на вписването на българите в македонската конституция. „Какви реформи ще прави? Той няма пари да изплати заплатите на работниците - ще прави реформи. Реформи се правят с пари“, коментира още гостът. Владимир Перев подчерта още, че Мицкоски никой не иска никакви реформи, а българите да влязат в конституцията.

Според него македонското правителство не иска да ходи в ЕС, а за тази цел му трябва неприятел, какъвто намира в лицето на България.

Слушат ли избирателно в Северна Македония?

Гостът коментира думите "северномакедонски партньори", които външният ни министър Велислава Петрова - Чамова каза по адрес на своите колеги от Северна Македония.

"Министърката два пъти употреби прилагателното македонски и никой за това не се разбуни", коментира още Перев.

Според него обаче понятието северномакедонски звучи обидно, тъй като е останала болка от промяната на името.

Перев изрази и своята позиция дали българските управляващи трябва да се срещат с македонските си колеги или не. "Даже и кафе да не пият с тях", категоричен е той.

Двойната игра на Хърватия на Балканите

Друга тема на разговор с македонския българин и журналист беше двойната игра на Хърватия на Балканите, а именно да блокира Черна гора за ЕС, а същевременно да подкрепя Скопие без да зачита европейската преговорна рамка.

"Няма хърватско презиме Миланович, но има хърват Милан", коментира още Перев, който заяви, че не брои хърватския президент за хърватин.

