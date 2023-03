hug or handshake представят най-новия си видео клип към песента SLOWBOY

Момчетата от инди поп-рок бандата hug or handshake представят най-новия си сингъл SLOWBOY и видеоклипът към него. Една силно зареждаща песен, носеща мелодично и танцувално поп звучене, подкрепено от силно въздействащи вокални линии. ““ – споделя Петър.

SLOWBOY е първото парче, което официално излиза на бял свят след дебютния им албум, но всъщност то отдавна радва феновете по време на концертите на групата.

„Slowboy вече е навъртяло не малко километри, защото го свирим по концертите ни още от края на 2021-ва. Хората го приемат добре, някои даже казват, че им е любимото наше парче.“ – разказва Тони.

Автор на текста на SLOWBOY е Антон, музиката е на Петър и Антон, а за аранжимента, записа и смесването момчетата отново работят в добре смазаната колаборация с музикалния си продуцент Симеон Лозанов – Monyx.

Режисьор и оператор на свежото видео е Никола Атанасов, с който процеса на работа винаги е доста флуиден. Негово дело са първите два видеоклипа на hug or handshake - Molten Dreams и Blaze of Sorry. Лентата е стилна и позитивна, а историята в нея разказва за две момчета, на които им се иска да могат да танцуват, опитват се да намерят вътрешния си SLOWBOY и да не им пука много как изглеждат, въпреки че реално им пука.

SLOWBOY в музикалните платформи: http://bit.ly/3mTbwkN

Кредити:

Заглавие - SLOWBOY

Изпълнител – hug or handshake

Музика – Антон Георгиев, Петър Трифонов

Текст - Антон Георгиев

Аранжимент – Антон Георгиев, Петър Трифонов, Симеон Лозанов

Продуцент - Симеон Лозанов