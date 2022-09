MUSIC ON на Marco Carola идва в Двореца на културата след броени дни

Партито, което всеки петък събира хиляди фенове в Ибиса се пренася в София на 21 септември. Днес, YALTA CLUB обявиха смяна в локацията на събитието поради прогнозираните ниски температури и дъжд през следващата седмица. Зала 3 на Национален Дворец на културата е новото потвърдено място, където ще се изгради специалната сцена и декор на MUSIC ON. Създателят на събитието Marco Carola ще се качи зад пулта заедно с Michael Bibi, Ben Sterling, Ale de Tuglie и Calvin Clarke.

Предвид променливите прогнози за времето в средата на следващата седмица, когато ще се проведе дебютното издание на MUSIC ON в България, екипът на YALTA CLUB взе решение да смени локацията, за да гарантира провеждането му и възможно най-доброто преживяване на публиката. Със смяната на локацията, капацитетът на събитието се променя и билети ще се продават до изчерпване на количеството. На всички, които притежават VIP билети се предлага опцията да доплатят за Backstage билет или да получат обратно разликата до Regular.

MUSIC ON е бранд, създаден в Неапол от Marco Carola, който предлага клубно звучене и събития по целия свят с единственото условие за качествена музика. Стандарт, който италианският диджей и продуцент поставя за всичко до което се докосне. От създаването и ръководенето на собствените му лейбъли (Design, Zenit, Question, One Thousands, Do.Mi.No. и Music On) през всеки от петте му албума, до резиденциите му в някои от най-легендарните клубове в света.

10 години след създаването на бранда, MUSIC ON вече е институция по целия свят и в сряда (21 септември) ще можем да се докоснем до нея. В състава на концептуалното събитие влиза и един от най-актуалните артисти на електронната сцена, Michael Bibi, който ще се впусне в b2b сет с Marco Carola. Ще посрещнем и още имена, които са част важна част от събитията- Ben Sterling, Ale de Tuglie и Calvin Clarke.

За повече информация за събитието следете Facebook страницата на YALTA CLUB.

Билети за MUSIC ON може да закупите от Eventim, OMV, YALTA CLUB и Tickestation.