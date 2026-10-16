Мюзикълът Rock Sensation се завръща в България след успеха на европейските сцени

Може ли една сделка с Дявола да промени историята на музиката? Легендата за блус музиканта Робърт Джонсън, който според мита разменя душата си в замяна на изключителен талант на китара, е вдъхновението зад "Rock Sensation - Договорът". Българската продукция, която превръща историята на рокендрола в мащабен музикално-театрален спектакъл, се завръща в София на 29 януари 2027 г. в зала 1 на НДК. Билетите са в продажба и могат да бъдат закупени от https://rocksensation.live/sofia.

След напълно разпродаденото си представление в София през януари 2026 година и фурора в Западна Европа с шест разпродадени зали, Rock Sensation отново ще срещне българската публика с музиката, която промени света и остави своя отпечатък върху поколения.

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След софийското представление през януари 2027 г. спектакълът ще продължи европейското си турне с предстоящи срещи с публиката в Дания в градовете Копенхаген, Оденсе и Виборг, и в Швеция в Малмьо, Гьотеборг, Линшьопинг и Стокхолм.

Rock Sensation проследява пътя на рокендрола от 50-те години на миналия век до началото на XXI век. На сцената оживяват повече от 50 емблематични рок песни от репертоара на легендарни изпълнители и групи като The Beatles, Pink Floyd, Led Zeppelin, Queen, Nirvana, Guns N’ Roses, AC/DC, U2, Metallica, Linkin Park, Evanescence и още много музикални икони.

Над 50 артисти, сред които певци, музиканти и танцьори, заедно със симфоничен оркестър създават впечатляващо съчетание между рок музика и класическо звучене. Спектакълът обединява виртуозни музикални изпълнения, динамична хореография, сценични декори, исторически костюми и впечатляващ светлинен дизайн. Резултатът е музикално пътешествие, което излиза извън рамките на традиционния концерт и превръща историята на рокендрола в цялостно сценично преживяване.

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Още за Rock Sensation

Rock Sensation е създаден изцяло в България от независим творчески екип по оригинална идея на сценариста и режисьор Николай Йорданов и продуцентите Деян Василев и Николай Лозанов.

Музикалните аранжименти са дело на маестро Димитър Косев, главен диригент на Русенската опера, а сценарият и музикалната селекция са разработени с участието на радиоводещия Краси Москов.

На сцената специално сформираната рок група събира водещи български музиканти, сред които Николай Воденичаров - Никеца, Денис Бояджиев, Джейми Рашид, Мишо Шишков, Пепи Рангелов, Ивайло Звездомиров и Мартин Профиров.