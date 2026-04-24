Rock Sensation продължи успешния си поход в Европа

Българският мюзикъл "Rock Sensation – договорът", който успешно разпродаде ексклузивния си спектакъл в България в зала 1 на НДК в партньорство с Национален музикален театър "Стефан Македонски" София, продължи турнето си в Европа. Мартенското турне беше третата среща с европейската публика, като този път артистите изпълниха спектакъла пред препълнени зали в Брюксел, Хаселет, Бремен, Гент и Ротердам.

В това турне Николай Воденичаров – Никеца беше заместен от Денис Бояджиев от Музикалния театър, тъй като Никеца влезе в ролята на водещ на 52-рото издание на наградите ИКАР. А пък Йоана Маринова - замести Мария Анастасова, която имаше записи в Лондон за нова компютърна игра. Диригентът и автор на нотите Димитър Косев също беше заместен от маестро Георги Милтиадов, тъй като Косев участва в 65-годишнината на Мартенски музикални дни в Русе. На това турне от оригиналния състав на вокалистите на спектакъла присъства само Джейми Рашед.

"Щастливи сме, че тези промени не се отразиха на качеството на продукцията, дори напротив. Всички млади артисти добавиха своята уникална индивидуалност, която разви Rock Sensation. Това ни дава спокойствие, че разполагаме с разнообразни изпълнители. Естествено това е възможно само благодарение на безграничния български талант", споделиха от екипа на продукцията.

Съвсем скоро предстоят есенни дати на Балканите, както и да бъдат обявени новите дати за спектакъл в зала 1 на НДК. Текат преговори за 2027 година за спектакли в Швеция, Дания и Норвегия.

За Rock Sensation

Рок мюзикълът е създаден по оригиналната идея на сценариста и режисьор Николай Йорданов и продуцентите Деян Василев и Николай Лозанов. Музикалният аранжимент е на маестро Димитър Косев, главен диригент на русенската опера.

Всичко това е в акомпанимент на специално сформираната рок група начело с Николай Воденичаров – Никеца, Джейми Рашед, Денис Бояджиев, Мария Анастасова, Йоана Маринова, Мишо Шишков - клавир, Пепи Рангелов - китара, Ивайло Звездомиров - бас, Мартин Профиров - барабани.

Повече информация и предстоящи дати: https://rocksensation.live