Кабинетът "Радев":

Рок ветераните от група "Епизод" с нов албум и национално турне

05 октомври 2026, 10:21 часа 552 прочитания 0 коментара
Снимка: PR
Рок ветераните от група "Епизод" с нов албум и национално турне

Рок група "Епизод" издават нов албум на 23 октомври. Той е 14-и поред в тяхната почти 40-годишна история (напомняме, че групата става на 40 години през есента на 2027 г.) Преминали през много перипетии, смяна на членове на бандата, затишия и успехи, "Епизод" продължават да са здраво стъпили на родната рок сцена с огромен репертоар от песни. Много от тях са по стихове на Вазов, Ботев и други възрожденски поети. Групата не е спирала с концерти в цялата страна в клубове, зали и събори.

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Интересното е, че в последните 4 години първият вокал на групата - Димитър Аргиров, се завърна след 33-годишно отсъствие, за да замести оттеглилия се Емил Чендов и новият албум записан е с неговия глас. Така че в момента двама от музикантите в групата са от създаването ѝ заедно със Симеон Христов, който е и основен автор на музиката. 

Концертът-промоция ще се проведе на 19 ноември в Pirotska 5 Event Center от 19:30 ч. Повече информация може да се видите в социалните мрежи на бандата. Датите на турнето са вече публикувани в официалната Facebook страница.

За група "Епизод"

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"Епизод" са създадени през 1987 г. От тогава досега имат издадени 14 албума и са изнесли над 1000 концерта в България. В дългата ѝ история през групата минават много музиканти, като в момента е в следния състав: Симеон Христов - бас, Васил Бележков - китара, Христо Гьошарков - барабани, Димитър Аргиров - вокали.

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В началото "Епизод" се подвизава в сферата на тежкия метъл, като заимства текстовете си от произведения на френския средновековен поет Франсоа Вийон. Големия си пробив на българската музикална сцена групата осъществява с издаването на албума "Българският Бог" през 2002 година, приковавайки вниманието на слушателя със своите националистични възрожденски песни с текстове по българските класици Христо Ботев и Иван Вазов – дръзка смесица между тежка метъл музика, българска литература и история, подсилена с голяма доза патриотизъм. Много от песните са обогатени с женски и детски вокали, църковни хорове и много български фолклорни елементи. 

В момента групата работи с новия "стар" вокал Димитър Аргиров, който пееше в "Епизод" от 1987 до 1990 г. и се завърна след 33 години. Седем години след последния им албум – "Великите владетели", излиза новият – "Епизод".

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Българска музика рок група Епизод
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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