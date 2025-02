ПАТРИАРХЬ и DOGMA с общ концерт през април

BGTSC представя: Концерт на ПАТРИАРХЬ и DOGMA, който ще се състои на 9 април 2025 година в столичния клуб "Mixtape 5" от 19:30 часа. Преди тях на сцената ще видим поляците NIDHOGG. Само година след последното си гостуване у нас, вече под името ПАТРИАРХЬ групата се завръща за нов концептуален концерт с нов албум, водейки със себе си две много силни банди. Предстои обявяването на още една група и допълнителна информация.

Билетите ще се продават от 12:00 часа на 5 февруари ексклузивно и на много достъпна цена онлайн и в мрежата на Eventim.bg. От 10-и февруари цената ще бъде по-висока и с наближаването на концерта тя ще расте. Електронната версия на билетите не е необходимо да бъде отпечатана, а ще може да бъде сканирана директно от телефон.

Още: Ози Озбърн обяви последния си концерт: Най-великото хеви метъл шоу в историята!

Повече за ПАТРИАРХЬ

ПАТРИАРХЬ (PATRIARKH) е новото превъплъщение на Batushka, а 5 години след издаването на противоречивия "Hospodi", групата се завръща с нов концептуален албум "Prophet Ilja".

Албумът "Prophet Ilja" е истинска история, случила се в Podlasie (областта, от която идва групата), по-специално в село Grzybowszczyzna, през 30-те и 40-те години на миналия век. Историята отвежда слушателя в света на Елиаш Климович, титулярния пророк Иля, неграмотен селянин, който е бил лидер на Ортодоксалната секта Гжибовска, активна до 60-те години на миналия век, култивирайки и предавайки историята на самопровъзгласилия се пророк.

Албумът съдържа 8 изцяло нови композиции. За да разкаже тази интересна история, групата използва арсенал от народни инструменти като: тагелхарпа, мандолина, мандочело, хърди гърди и струнен цимбал, но също така симфоничен оркестър, женски вокали и мъжки хорове. Както преди в музиката на Batushka, така и в музиката на PATRIARKH православната сакралност е смесена с блек и дуум метъл, но сега до голяма степен е обогатена с фолклорна музика, неодаркфолк или дори филмова музика в части, където оркестърът играе доминираща роля. Групата използва цялата палитра от православна музика, навлизайки в областите на византийската монодия, литургичното песнопение и руската полифония, прецизно адаптирайки народните и литургичните мелодии към собствения си стил.

Още: Последни новини за концерта на Eluveitie, Infected Rain и Ad Infinitum на 9 февруари

Лиричната страна на албума е интересна смесица от театър и пасторализъм. PATRIARKH използва фрагменти от текстове от театралната пиеса на Тадеуш Слободзянек - "Пророк Иля", черпи от посланията, съдържащи се в произведенията на Влодзимеж Павлучук, който е изучавал доста задълбочено сектата Гжибовска, и го комбинира с народни и литургични текстове, които са характерни за PATRIARKH. Интересното е, че групата използва текстове на български, старославянски, беларуски, руски, гръцки, румънски, регионални езици - чахлацки и за първи път на полски.

DOGMA

DOGMA са пет жени, приели имената на легендарни женски същества от различни древни култури, символизирайки техния ангажимент за прекрояване на съвременния свят. Lilith (вокали), Lamia (соло китара), Nixe (бас), Abrahel (барабани) и Русалка (китари) са новата сила в хард рока и метъла. Музиката им предизвиква статуквото и се противопоставя на категоризацията. Групата въплъщава смесица от творческа страст, овластена чувственост и непоколебима свобода, използвайки композициите си като оръжие срещу невежеството и потисничеството.

Творчеството на DOGMA е съпътствано от тежки рифове, динамични ритми и концептуално богато разказване на истории, които черпят опита и наследството от вечната театралност на групи като KISS и Alice Cooper, но същевременно резонират със съвременната сила на изпълненията на групи като The Pretty Reckless и In This Moment.

Важно за концерта

Политика за деца и непълнолетни: Деца до 7 години влизат без билет, но с придружител с попълнена декларация и билет за събитието. Лица под 18 могат да присъстват на събития в този клуб само с придружител, който има нотариално заверено пълномощно. Декларации без печат от нотариус не се зачитат като легални, освен когато посетителят под 18 е придружен от родител. Тогава на охраната се представят лични карти или копие от акт за раждане на придружаваното лице.

BGTSC е член на сдружението "Сцена музика" и спазва Етичния кодекс за дейността на организаторите на концерти в България.