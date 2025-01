Певица, оцеляла при клането на "Хамас" срещу музикалния фестивал Nova, ще представлява Израел на Евровизия 2025 (СНИМКИ)

Израелката Ювал Рафаел, оцеляла при кървавата атака на екстремистите от "Хамас" срещу музикалния фестивал Nova на 7 октомври 2023 г., ще представлява страната си на Евровизия 2025. 24-годишната певица спечели конкурса за таланти "Изгряваща звезда" тази седмица, което й спечели правото да представлява страната си на Евровизия 2025 в швейцарския град Базел през месец май.

По време на селекцията в Израел Рафаел изпълни песента на легендарната шведска група ABBA "Dancing Queen", като посвети изпълнението си на "всички ангели", убити на фестивала.

По време на нападението на джихадистите на фестивала в Южен Израел Ювал Рафаел се е скрила заедно с група от още около 50 други посетители в малко бомбоубежище. Скоро обаче терористите открили огън и там, разказа тя самата в показанията си пред Съвета по правата на човека на ООН през април 2024 г. Тя е оцеляла по чудо като се крила в продължение на осем часа под телата на убитите хора.

Припомняме, че 1200 души бяха убити, а над 370 бяха отвлечени от радикалната палестинска групировка "Хамас", призната за терористична от САЩ и ЕС, на 7 октомври 2023 г. На самия фестивал над 370 души станаха жертви на ислямистите, а 44 бяха отведени като заложници в Ивицата Газа.

