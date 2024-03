Рокаджиите Bon Jovi издават нов албум (ВИДЕО)

Рокаджиите Bon Jovi , създали хита "Livin' on a Prayer" , ще издадат 16-ия си студиен албум на 7 юни като част от честванията на 40-годишнината на групата. Първият сингъл от албума - "Legendary", вече е на пазара и подготвя почвата за новия монументален запис.

Фронтменът Джон Бон Джоуви заяви: "Този запис е завръщане към радостта. От написването до звукозаписния процес, това е Bon Jovi, който вдига звука и се чувства добре".

40 години Bon Jovi

Празненствата по случай 40-годишнината на Bon Jovi са в разгара си и продължават с премиерата на четирисерийния документален филм "Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story". Поредицата - чиято премиера е на 26 април - включва четири десетилетия лични видеоклипове, неиздавани ранни демо версии, оригинални текстове и непоказвани снимки, които отразяват пътя на рокаджиите от клубовете на Джърси Шор до най-големите сцени на планетата.

Снимка: Getty Images

По-рано тази година групата обяви, че годишнината ще бъде отбелязана с дигитално издание на "Bon Jovi Deluxe Edition". Bon Jovi обявиха издаването на ексклузивно лимитирано издание на винилова плоча в рубинен цвят на 24 март и лимитирано издание на касета на 5 април.

Фронтменът Джон Бон Джоуви разкри, че през последните години му се е наложило да преодолее редица проблеми, включително сериозни гласови проблеми, които го сполетяха по време на турнето на групата през 2022 г., и обясни, че "радостта" е в центъра на записа след предизвикателствата, през които е преминал, пише БГНЕС.

