График за концерта на Swallow The Sun на 15 октомври

Този четвъртък, 15 октомври, финландската дет/дуум метъл банда Swallow The Sun се завръща в България след дълга пауза. Очакваме с огромно нетърпение този концерт най-накрая да се състои, а освен хедлайнерите на сцената на клуб Joy Station ще видим още две банди, съобщават организаторите от Sofia Music Enterprises.

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Вечерта ще бъде открита от родните мелодет метъли Deadscape, а след тях на сцената ще се качат италианците Shores of Null – меланхолична метъл група, чийто пети албум излиза само ден след концерта в София. Със сигурност обаче ще имаме възможност да чуем на живо и част от новия материал още преди официалната му премиера.

Ето и програмата за вечерта:

19:00 – Отваряне на вратите

19:30 – Deadscape

20:20 – Shores of Null

21:20 – Swallow The Sun

22:50 – Очакван край на шоуто

Очаква ни мрачна вечер, в която тъгата и меланхолията ще се срещнат с онова странно щастие да бъдеш точно там, където трябва.

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Билети за концерта на Swallow The Sun със специални гости Shores of Null и Deadscape в клуб Joy Station на 15 октомври 2026 г. могат да бъдат закупени в мрежите на Bilet.bg и Ивентим, както и онлайн на https://sme.bilet.bg/ и https://www.eventim.bg/. Деца до 10-годишна възраст влизат без билет, но с придружител. В случай че има останали налични, билети ще се продават и на касата на клуба в деня на концерта.