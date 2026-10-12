Войната в Иран:

График за концерта на Swallow The Sun на 15 октомври

12 октомври 2026, 14:51 часа 566 прочитания 0 коментара
Снимка: Swallow The Sun/Facebook
График за концерта на Swallow The Sun на 15 октомври

Този четвъртък, 15 октомври, финландската дет/дуум метъл банда Swallow The Sun се завръща в България след дълга пауза. Очакваме с огромно нетърпение този концерт най-накрая да се състои, а освен хедлайнерите на сцената на клуб Joy Station ще видим още две банди, съобщават организаторите от Sofia Music Enterprises.

Още: Марко Мендоса идва в София: рок легенда, бас и глас на една сцена

Вечерта ще бъде открита от родните мелодет метъли Deadscape, а след тях на сцената ще се качат италианците Shores of Null – меланхолична метъл група, чийто пети албум излиза само ден след концерта в София. Със сигурност обаче ще имаме възможност да чуем на живо и част от новия материал още преди официалната му премиера.

Ето и програмата за вечерта:

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

19:00 – Отваряне на вратите

19:30 – Deadscape

20:20 – Shores of Null

21:20 – Swallow The Sun

22:50 – Очакван край на шоуто

Очаква ни мрачна вечер, в която тъгата и меланхолията ще се срещнат с онова странно щастие да бъдеш точно там, където трябва.

Още: Destruction и Tankard с концерти в рамките на Metal Weekend 2027

Билети за концерта на Swallow The Sun със специални гости Shores of Null и Deadscape в клуб Joy Station на 15 октомври 2026 г. могат да бъдат закупени в мрежите на Bilet.bg и Ивентим, както и онлайн на https://sme.bilet.bg/ и https://www.eventim.bg/. Деца до 10-годишна възраст влизат без билет, но с придружител. В случай че има останали налични, билети ще се продават и на касата на клуба в деня на концерта.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
метъл концерти Swallow the Sun
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
Още от Музика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес