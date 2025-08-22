Съоснователят на хеви метъл титаните Mastodon загина в катастрофа

Брент Хайндс, съосновател на хеви метъл групата Mastodon е починал след като е бил ранен в мотоциклетна катастрофа в Атланта. Той беше на 51 години. "Ние сме в състояние на неизмерима тъга и скръб", се казва в изявление, публикувано в четвъртък на официалната Instagram страница на групата. "Ние сме разбити, шокирани и все още се опитваме да преодолеем загубата на тази творческа сила, с която споделихме толкова много триумфи, важни моменти и създаването на музика, която докосна сърцата на толкова много хора." Хайндс напусна групата през март тази година, припомня CNN.

Когато беше помолен за коментар относно смъртта на Хайндс, служител по връзки с обществеността на полицейското управление в Атланта посочи предварително изявление относно инцидента, публикувано на уебсайта на управлението. Според изявлението, мъж, който карал Harley Davidson, е бил ударен от SUV на кръстовището на Memorial Dr. SE и Boulevard SE в Атланта в 23:35 ч. в сряда вечерта. Според информацията, предоставена на уебсайта, той е бил обявен за мъртъв на място от медицинския персонал. Разследването продължава.

Още: Megadeth обявиха последен албум и прощално турне (ВИДЕО)

За Брент Хайндс

Снимка: Getty Images

Хайндс е съосновател на Mastodon през 2000 г. заедно с басиста Трой Сандърс, китариста Бил Келихър и барабаниста Бран Дейлър. Mastodon имат шест номинации за "Грами" през кариерата си, включително една награда за най-добро метъл изпълнение през 2018 г. Те са най-известни с албумите си "The Hunter", "One More 'Round the Sun" и "Emperor of Sand".

Още: Ashes of Ares с концерт в София: Ще чуем великия албум "The Dark Saga" на Iced Earth

При обявяването на напускането на Хайндс от групата в изявление, публикувано на Instagram страницата на бандата по-рано тази година, се посочва, че те са "дълбоко горди и безкрайно благодарни за музиката и историята, които сме споделили" и пожелават на Хайндс "нищо друго освен успех и щастие в бъдещите му начинания".

Припомняме, че Mastodon бяха част от тазгодишното издание на фестивала Hills of Rock и направиха изключително шоу пред многохилядната публика в Пловдив.