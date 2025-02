Съпругата на Ози Озбърн: Вече не може да се движи, но гласът му е непокътнат

Ози Озбърн, който от години се бори с болестта на Паркинсон, вече не може да ходи. Новината съобщи съпругата му Шарън.

„Паркинсонът е прогресивно заболяване. Не е нещо, което можете да стабилизирате. Засяга различни части на тялото и засяга краката му. Но гласът му е толкова добър, колкото никога не е бил“, разкри тя, която е и мениджър на звездата.

Ден по-рано 76-годишният Ози, който трябва да се върне в Обединеното кралство следващия месец, също говори за състоянието си в своето радио шоу Sirius XM в САЩ. „Стигнах до 2025 г. Не мога да ходя, но знаете ли какво си мислех по празниците? Въпреки всичките ми оплаквания, все още съм жив. Мога да се оплаквам, че не мога да вървя, но гледам надолу по пътя и има хора, които не са направили и половината от мен и не са успели“, каза той.

Шоуто на "Вила парк"

Дългоочакваното завръщане на звездата на сцената с Black Sabbath е предвидено за 5 юли на стадиона на Астън Вила „Вила парк“ в Биргингам. Съпругата му и мениджър Шарън вече си партнираха с китариста Томи Йоми, в подготовка на знаковия концерт, наречен Back To The Beginning. Към тях ще се присъединят емблематични групи като Metallica, Slayer, Lamb of God, Mastodon, Pantera, Anthrax и Alice in Chains. Имена като Слаш и Дъф МакКаган от Guns N' Roses и звезди от групи като Limp Bizkit, The Smashing Pumpkins и Korn също ще присъстват на концерта.

Black Sabbath са продали повече от 75 милиона записи от създаването си през 1968 г., а Ози Озбърн е издал 13 солови албума.