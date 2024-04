Тейлър Суифт пусна нов двоен албум "The Tortured Poets Department" (ВИДЕО)

"Написах толкова много измъчена поезия през последните 2 години и исках да споделя всичко това с вас, така че ето я втората част на "TTPD: The Anthology". 15 допълнителни песни. И сега историята вече не е моя... тя е изцяло ваша".

Суифт беше разкрила издаването на албума на наградите "Грами" през февруари - вечер, в която 34-годишната милиардерка спечели рекордния четвърти приз за албум на годината. С излизането на "Tortured Poets" в САЩ в полунощ източно време (04:00 ч. по Гринуич) изпълнителката може да се окаже напът да получи пето "Грами".

Историята зад новия албум

Работната теория беше, че албумът е съсредоточен върху бившия ѝ приятел - британският актьор Джо Олуин, с когото Суифт се срещаше от 2016 г. до раздялата им преди около година. Алуин и колегата му актьор Пол Мескал разкриха през 2022 г., че са имали групов чат, озаглавен "Клуб на измъчените мъже", в който е участвал и Андрю Скот. Феновете на Суифт смятат, че заглавието на албума на тяхната кралица е вероятна препратка към този чат кръг.

Обявявайки излизането на албума, Суифт пише: "Антология от нови творби, които отразяват събития, мнения и настроения от един мимолетен и фаталистичен момент във времето - момент, който е бил едновременно сензационен и тъжен в еднаква степен. Този период от живота на авторката вече е приключил, главата е затворена и поставена на дъската". Преди раздялата им Алуин има множество авторски участия в албумите ѝ под псевдонима Уилям Боури, пише БГНЕС.

Суифт вече разкри траклиста със заглавия, включващи "So Long, London", "I Can Fix Him (No Really I Can)" и "The Smallest Man Who Ever Lived". Сред участниците в албума са и Florence + The Machine, както и Post Malone, за когото Суифт заяви, че ще участва в първия сингъл "Fortnight".

"Отдавна съм толкова голям фен на Post заради писателя, който е, музикалните му експерименти и онези мелодии, които създава и които просто остават в главата ти завинаги", написа тя в Instagram. Суифт заяви, че видеоклипът към песента ще излезе късно на 19 април, след като албумът официално вече е факт.

