Тейлър Суифт триумфално се завърна в TikTok

Песните на Тейлър Суифт се завръщат в TikTok , след като нейният лейбъл спря да лицензира съдържанието си за китайското приложение. Завръщането на музиката ѝ на 12 април предхожда излизането на новия ѝ албум "The Tortured Poets Department".

Въпреки че много от песните на Суифт - включително "You Belong With Me" и "Cruel Summer" - отново са достъпни за потребителите, които могат да ги добавят към своите видеоклипове, музиката, принадлежаща на други изпълнители на Universal, все още не е пререгистрирана. Възможно е това да се дължи на факта, че за разлика от други изпълнители Суифт притежава авторските права върху музиката си съгласно условията на договора с Universal от 2018 г. В някои доклади се изказваха предположения, че Суифт е сключила отделна сделка с TikTok.

Спорът между Universal и TikTok

През януари Universal Music изтегли песни на свои изпълнители, включително на Риана и Ариана Гранде, позовавайки се на спор за лицензиране. Причината е, че много изпълнители се оплакват от неадекватни плащания на авторски възнаграждения от TikTok.

В отворено писмо, публикувано на 30 януари, Universal заяви, че "в крайна сметка TikTok се опитва да изгради бизнес, базиран на музика, без да плаща справедлива стойност за музиката", припомня БГНЕС.

