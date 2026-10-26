Позиция: Очевидно контролираният вот у нас го държат Борисов и Пеевски

Какво казват данните от социолозите: Около 30% от избирателите на ГЕРБ са излязли да гласуват. Около 15% от избирателите на ДПС за излязли да гласуват. Пак социолозите (Димитър Ганев): контролираният вот липсва на тия избори. Тук има новина, чисто фактологична: очевидно, че контролираният вот у нас го държат Борисов и Пеевски. Това пише в профила си във Facebook журналистът Полина Паунова.

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„Чисто политически - това не е лоша новина за “Прогресивна България”, макар случилото се да е смехотворно за тях (с оглед разликата, която даваха проучванията между Йотова и Гюров и настоящия резултат)“, пише тя.

И добавя: „Да не се правим на разсеяни от сериозното: „Прогресивна България“ не е ангажирала контролиран/купен вот. Отговорите на тая ситуация може да са два. Първият възможен: ПБ не са намерили за важно да играят за собствения си кандидат Йотова. Вторият възможен - не могат да контролират или купуват вот или не желаят“.

По думите й, при всички положения, без никакво значение, всички други кусури на „Прогресивна България“, ако тази тенденция се запази и идната неделя - а иначе казано - вот, решен от свободни граждани (тъпи, умни, русофили, проевропейски нормални хора) това ще бъде една генерално добра новина за демокрацията. Че изборите са решени от нас си, колкото можем като нация. (А какво можем зависи от нас в последна сметка).

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Това може да свърши грозно - а именно, ПБ да влязат съвсем в обувките на ГЕРБ и ДПС, защото емпирично ще се уверят че така се "печелят избори". Може да влязат в договорка. Може всичко. Но генерално данните тази вечер са една добра заявка, без значение крайния резултат“, пише Паунова.