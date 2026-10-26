По-тежки числа за Йотова след почти 3/4 преброени гласове

Преднината на Илияна Йотова и Кирил Вълчев пред Андрей Гюров и Георги Кандев спрямо първите официални резултати от президентските избори става по-малка. При 72,43% преброени протоколи, Йотова и Вълчев събират 34,78% от вота (377 566 гласа), докато Гюров и Кандев са с 31,43% (341 159 гласа) - ОЩЕ: ЦИК пусна първи официални резултати от президентските избори

Разликата между двете кандидатпрезидентски двойки е вече малко над 3,3%, при около 5,2 процентни пункта в началото на броенето. Всичко това потвърждава тенденцията, че на балотажа ще е много оспорвано и са възможни всякакви резултати. Но избирателната активност е потресаващо ниска - 15,95% към 16:00 часа на 25 октомври - Още: Йотова обеща "позитивна кампания за мир", избегна въпрос за подкрепа от ГЕРБ (ВИДЕО)

Костадинов е трети, над 4% не подкрепят никого

На трето място се нарежда кандидатпрезидентската двойка на "Възраждане" - Костадин Костадинов и Петър Волгин, с 12,79% от гласовете (138 872). Двамата имат спад от около 0,8% спрямо първите резултати.

Опцията "Не подкрепям никого" са избрали 4,42% от гласувалите (48 025 гласа). Кандидатите на МЕЧ - Радостин Василев и Красимир Манoв, получават 4,58% (49 806 гласа), а двойката на "Величие" - Ивелин Михайлов и Любяна Матеева - 3,93% (42 745 гласа).

Иван Христанов и Стоянка Черкeзова събират 2,41% от гласовете (26 174 гласа). Още: Асен Василев: Не очаквах такъв огромен срив във вота на ПБ

Оспорвана надпревара преди балотажа

В изборния ден екзитполовете на социологическите агенции поставиха Йотова на първо място, но отчетоха малка разлика спрямо Гюров. При паралелното преброяване на 100% от данните "Мяра" отчете 35% за Йотова и 31,9% за Гюров, докато "Алфа рисърч" даде 34,6% на Йотова и 32,7% на Гюров.

Преди вота проучванията сочеха по-голяма преднина за Йотова, но резултатите в изборния ден показаха по-близка надпревара. Според първите официални данни на ЦИК двамата кандидати запазват първите две позиции. Още: "Избор между две посоки за България": Гюров предизвика Йотова на дебат и каза ще търси ли подкрепа от Борисов и Пеевски

Ясно е, че Йотова и Гюров ще се изправят един срещу друг на балотажа на 1 ноември.