Архивни документи и снимки на знакови личности от Плевен

Историята на местното самоуправление и снимки на личности, оставили трайна следа в обществения живот на Плевен, са част от изложбата „Следи от миналото, щрихи от съвремието“. Експозицията е съвместна инициатива на Община Плевен и Отдел „Държавен архив“ – Плевен и беше открита по повод Деня на българския архивист – 10 октомври, Деня на българската община – 12 октомври, и 75 години от създаването на държавните архиви в България.

Специален акцент в изложбата са документи и снимки от архива на Община Плевен, които разкриват различни страници от развитието на града и неговото управление. Представени са репродукции и копия на материали от общоадминистративния и техническия архив на общинската администрация, исторически планове, портрети на бивши кметове и на видни личности, свързани с обществения живот на Плевен.

Посетителите могат да разгледат и колаж със снимки на Почетната книга, съхранявана в кабинета на кмета на Община Плевен. В нея своите послания към града и неговите жители оставят знакови личности, които посещават Плевен – традиция, която свързва историята на града с неговото съвремие.

В експозицията са включени и документи от фондовете на Плевенската градска община преди 1944 г. и Градския общински народен съвет, колекции от регистри по гражданското състояние на населението в Плевенския регион, както и материали, свързани с живота и дейността на Борис Казанлиев – областен директор на Плевен в периода 1938–1943 г. Особено ценни са три архивни единици, датиращи от 1878 г., периода 1905–1907 г. и 1926 г.

Изложбата е възможност да бъдат проследени промените в управлението на Плевен, да се съхрани паметта за хората, допринесли за развитието му и да се открие връзката между историческото наследство и съвременния облик на града.

За съвместната и ползотворна работа между Община Плевен и Отдел „Държавен архив“ – Плевен началникът на архива Маринела Йорданова връчи благодарствена грамота на кмета на Общината д-р Валентин Христов. На откриването присъстваха секретарят на Община Плевен Соня Ганева, представители на Регионалния исторически музей, военнопатриотични организации, както и граждани.

Специален поздрав към служителите на Архива и гостите отправиха децата от четвърта група на ДГ „Първи юни“. Те представиха литературно-музикална програма, която допринесе за празничната атмосфера на събитието.

Изложбата „Следи от миналото, щрихи от съвремието“ може да бъде разгледана в изложбената зала на Отдел „Държавен архив“ – Плевен до 23 октомври.