Художникът Митко Събев е новият директор на Художествената галерия „Илия Бешков“ - Плевен, след проведен конкурс за длъжността, обявен от Община Плевен със Заповед № РД 10-1794/10.11.2026 г. на кмета на Общината.

Председател на конкурсната комисия беше Анелия Дечева - началник на отдел „Култура и туризъм“ в Община Плевен. В състава на комисията бяха включени: Владислав Сотиров - директор на дирекция „Човешки ресурси“ в Община Плевен; Валери Начев - началник на отдел „Правно и нормативно обслужване“ в Община Плевен; Благовеста Маринова - главен експерт в отдел „Музеи, галерии и визуални изкуства“ в Министерството на културата; д-р Иван Църов - директор на Регионалния исторически музей - Велико Търново; Нели Станева - директор на Регионалния военноисторически музей - Плевен; Анелия Николаева - директор на Националната галерия - София; Мариела Маламатенова - заместник-председател на НСФ „Култура“ при КНСБ; Кирил Бинев - председател на НФ „Култура“ при КТ „Подкрепа“; Васил Василев - член на Националния съвет на сдружение „Българска асоциация на работодателите в областта на културата“; Румен Тодоров - директор на НУИ „Панайот Пипков“ - Плевен, представител на сдружение „Ръководители в областта на културата“.

С решение на комисията от 10 ноември 2026 г. и петимата кандидати, подали документи, бяха допуснати до финалния етап на конкурсната процедура. Това са Митко Събев, Цвета Кацарова, Румен Атанасов, Силвия Богоева и Невелина Янакиева.

След защита на концепция за развитието на ХГ „Илия Бешков“ и събеседване с членовете на комисията на 19 ноември 2026 г. Митко Събев получи най-висок резултат - 415 от максимално възможните 495 точки. Така той надхвърля изискуемия праг от 60 % и покрива изискванията за заемане на длъжността „директор“ на галерията.

Митко Събев е роден през 1968 г. в гр. Плевен. Завършва ОУ „Петър Берон“ в родния си град, след което продължава образованието си в Националното училище за изящни изкуства „Ил. Петров“ в гр. София. Придобива магистърска степен в Националната художествена академия в София. Продължава обучението си в Германия, където завършва Държавния колеж по керамика в Хьор-Гренцхаузен и придобива степен MFA в Института за художествена керамика и стъкло в същия град. Удостоен е с награда на DAAD за високи академични постижения и със стипендия на фондация „Хайнрих Бьол“ - Германия. Специализира керамична и метална скулптура в Колежа за изкуства и дизайн към Университета в Алфред, щата Ню Йорк, САЩ. Докторант е в катедра „Изкуствознание и теоретични дисциплини“ на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“.

Работи като дизайнер и мениджър в керамична фирма в Кувейт. Заема академичната длъжност доцент по пластични изкуства в Института за художествена керамика и стъкло в Хьор-Гренцхаузен към Университета за приложни науки в Кобленц, Германия. Изнася лекции по пластични изкуства в Германия, Австрия, Люксембург, Белгия и Бразилия. Извършва реставрационни и реконструкционни дейности на културно-исторически обекти в Германия. Носител е на награди за реализиране на обществени пластики в Германия. Активно участва в изложби и симпозиуми в България и чужбина. Негови произведения са част от обществени и частни колекции в Европа, Северна Америка, Азия, Австралия и Африка. Член е на Съюза на българските художници.